Tesla выпустила первый экземпляр своей самой дешевой модели 1 4.08.2021, 20:56

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Фото: EPA

Хэтчбек С-класса будет стоить около 25 тыс. долларов.

Tesla собрала первый прототип своего будущего недорогого электрокара. Хэтчбек С-класса будет стоить около 25 тыс. долларов в базовой версии, передает autoportal.ua.

Известно, что до конца года на предприятии в Китае выпустят пробную партию электромобилей и начнут их испытания. Производство в Поднебесной может стартовать в 2022 году, а на новой гигафабрике под Берлином – годом позже.

Пока подробностей про новый электрокар Тесла немного. Известно, что построят его на укороченной платформе Tesla Model 3 и по дизайну он будет схож с этим седаном. По слухам, авто назовут Model 2, а ее конкурентами станут Volkswagen ID.3 и новый Renault Megane.

Снизить стоимость электрокара, по словам Илона Маска, помогут инновационные аккумуляторы формата 4680 и новые технологии производства. Базовая версия сможет проехать около 250 км без подзарядки, также предложат варианты с запасом хода в 400 и 560 км.

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