«Труп» на границе — новый фейк хунты 7 Телеграм-канал «Ник и Майк»

5.08.2021, 13:25

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иллюстрационное фото: delfi

Десять вопросов к синепалому и его пособникам.

Итак, история с трупом - очередной фейк пропаганды. На этот раз заход на то, чтобы переплюнуть того самого распятого мальчика, который смастерила российская пропаганда против Украины.

Пройдемся по основным пунктам.

1. Мы уже говорили о том, что власть в Беларуси нарушила все возможные международные договоры и не провела должным образом расследование инцидента на границе. Поэтому на данный момент труп – это исключительно проблема хунты.

2. Несколько судмедэкспертов подтвердили, что труп, показанный на помойке Маркова (докатились!), - чересчур свежий. Еще, извините, теплый - руки слишком легко сгибаются. Также смущает отсутствие трупных пятен, которые начинают появляться через 3-4 часа. Из чего проистекает следующий пункт.

3. Если представить, что трупные пятна не успели проступить, так как тело было найдено настолько молниеносно, также молниеносно доставлено в морг, а поблизости еще и камера пропаганды оказалась, то возникает закономерный вопрос: это все совпадение? Или труп ждали? Или это не тот труп?

Попутный вопрос: если беларусские пограничники настолько резвые, то как каждый день через границу удается просачиваться 100-200 мигрантам. А теперь еще часть их них возвращается назад. Мистика.

4. Отдельная история о том, кто нашел труп. Показания, как всегда у хунты, когда легенду выдумывают на ходу, путаются. То это был наряд, то неравнодушные граждане.

Забавно, что таким гражданином стал подполковник в отставке Дойлидко, который работал в военкомате.

У Дойлидко есть сын, который в 2018 году был начальником пограничной заставы имени Усова. Звание – майор. Еще одно совпадение?

Для истории отметим еще двух пограничников, которые пытались незаметно солгать с экранов телевизоров, но у них плохо получилось.

Хвалько якобы нашел тело и пытался спасти.

Бычковский добавил еще деталей к великолепной операции пограничников.

5. Один большой вопрос к белорусским пограничникам (в том числе к вышеназванным товарищам): а вы вообще на границе что-то делаете, кроме походов в столовую? Обратим внимание, что указанный гражданин Ирака сначала отправился с территории Беларуси на территорию Литвы. А затем с территории Литвы таким же чудесным образом очутился в Беларуси.

Напомним, что охрана государственной границы – одна из самых важных задач пограничников. Если танки лязгают гусеницами и 150 джипов стоят заведенные, то кому-то во дворце должно стать еще страшнее. Саша, может, пора опять под кроватью начать спать?

6. Скорость, с которой пропаганда взялась раскручивать сюжет и с которой у посольства появились пикеты (тоже, кстати, в обход даже существующих недозаконов) – опять совпадение?

Слив записи разговора с чиновником «Белой Руси» ясно и четко дает понять, что нет, никакого совпадения. Митинги заранее спланированы и организованы при участии конторы. Тексты плакатов – тоже согласованы. Троллинг автора пранка про «Беларусы и иракцы – братья навек» - зачетный.

7. Скорость, с которой отреагировала Массандра в своей телеграм-канаве, напомнила поспешность при посадке самолета, когда в изначальная версия про спасение Европы от главаря быстро трансформировалось во что-то совсем невнятное.

8. Письмо в стиле ХАМАСа о минировании торговых центров – вновь сначала появились в сливных бачках, а затем уже об этом сообщили литовские СМИ. Знакомый стиль. Кстати, странно, что в тексте послания ничего не было про стальные яйца. Недоработочка.

9. Скорая, которая наклеивает пластырь на лоб беженца без ссадин, доставляет. Про странный наряд скорой помощи говорили ранее. Отдельный трэш - возложение цветов к месту трагедии от неравнодушных беларусок из союза женщин.

10. Одновременно возникает вопрос. Погибшего в любом случае жалко. Он стал очередной жертвой в попытке хунты как-то нагадить соседям и обратить на себя внимание. Но где были «Геббельс-ТВ» и прочие сердобольные граждане, когда убивали, насиловали и пытали ваших соседей. Кто эти неравнодушные граждане, которые сдавали своих соседей «куда надо» только из-за того, что те позволили себе сказать «нет» или надеть белый браслет. Хотите настоящей жести? Посмотрите еще раз кадры из фильма про военный госпиталь. И сравните с увиденным.

Есть и другой интересный вопрос. Пока синепалый безумец надеялся с помощью организации потока мигрантов заставить ЕС сесть за стол переговоров и даже открывал новые направления доставки живого товара, переговоры уже состоялись. Без безумного террориста. ЕС напрямую договорился с Ираком о том, что «туристы» в Беларусь больше тысячами летать не будут. Козырей у ЕС много: подготовка иракских сил безопасности и помощь в развитии экономики Ирака гораздо привлекательнее, чем мутный бизнес с агрофюрером, который уж очень напоминает Саддама и восхищается им.

И вот, собственно, вопрос: а что теперь делать с несколькими тысячами «туристов», которых не пустят в Литву, а домой они улететь не смогут? И деньги у них на жизнь заканчиваются. Похоже теперь рукотворный кризис будет разгребать тот, кто его и сотворил. Сложно всех обманывать? Нет, это невозможно.

И еще один вопрос к синепалу: уверенность в том, что это твои собственные действия, есть? Или все же кто-то умело подбрасывает умные мыслишки и гениальные идеи? И этот кто-то совсем не на Западе…

В заключении еще раз отметим феноменальность бреда, когда хунта и ее пропаганда берется защищать граждан другой страны, забывая про то, какое насилие было начато в отношении собственного народа с августа-2020 года. Вот уж действительно – не повезло с народом. Обменять бы куда-нибудь 9 миллионов этих белорусов на что-нибудь получше.

Но – нет. Саша, менять будут тебя. Тик-так.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

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