Уткин о Тимановской: Я такой кейс даже в африканских странах во времена людоедия не помню 9 5.08.2021, 20:30

17,354

Василий Уткин

Фото: afisha.ru

Человек не сделал ничего плохого и оказался врагом государства.

Российский спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о кейсе Кристины Тимановской, передает «Трибуна».

«Казалось бы, это абсолютно локальная история. И тут выяснилось, что это простейшее желание человека заниматься своим любимым делом... Как это может привести к национальному скандалу?! Как до этого вообще можно довести?! Как по этому поводу можно начать угрожать девушке?! Стращать ее и какими-то самыми страшными чертями пугать. Я вот этого совершенно не могу понять.

Вот действительно совершенно человек не сделал и оказался врагом государства. Там, конечно, бедной Тимановской с фамилией немножко не повезло – буквально одна буква и уже практически считай расстрел, но тем не менее... Какой-то абсолютно немыслимой кейс. Я такого даже в африканских странах еще во времена людоедия не очень помню», – сказал Уткин в эфире своего YouYube-канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».