В Беларуси повысили цены на билеты на поезда: какие еще услуги и товары должны подорожать до конца года 3 6.08.2021, 9:32

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фото: ONLINER

Планы чиновников обширны.

В Беларуси поднимают тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки. Повышение коснется городских, региональных и межрегиональных линий, сообщает МАРТ.

Сайт zerkalo.io посмотрел, как изменятся цены билеты на поезда, а также какие еще услуги должны подорожать до конца этого года.

Тарифы на поезда региональных и межрегиональных линий повысят в среднем на 5−15% в зависимости от вида сообщения. Фактическое увеличение стоимости проезда по конкретному маршруту зависит от расстояния перевозки, уточняют в МАРТ. Изменения предусмотрены постановлением МАРТ.

К примеру, билет на поезд региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Беларусь вырастет на 6 копеек — до 74 копеек, а Минск-Пассажирский — Молодечно — на 17 копеек (до 1,97 рубля). Билет на поезда региональных линий бизнес-класса из Минска в Оршу подорожает на 43 копейки — до 8,97 рубля, а из Минска в Бобруйск — на 35 копеек (до 7,33 рубля).

Подорожают также билеты на поезда городских линиях. На них тарифы устанавливают за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. «При этом они не зависят от расстояния перевозки. Таким образом, тарифы на проезд пассажиров на поездах городских линий в пределах одного тарифного пояса увеличены на 15 копеек и в пределах двух тарифных поясов — на 30 копеек», — поясняют в МАРТ. К примеру, билет на поезд городских линий из Минска в Городище подорожает на 15 копеек — до 1,2 рубля, а из Минска в Красное Знамя — на 30 копеек (до 1,55 рубля).

Сколько пассажиры возмещают затрат на билеты на поезда

В МАРТ уточняют, что нынешнее повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки плановое — для поддержания уровня их окупаемости. В последний раз цены на билеты на поезда повышали в декабре прошлого года.

«В настоящее время уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом крайне низок: не достигает 14%. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется», — уточняют в МАРТ.

Чиновники, принимая решение о повышении стоимости проезда в поездах, ориентируются на изменение расходов перевозчика, динамику изменения доходов населения, уровень тарифов на перевозки пассажиров конкурирующим видом транспорта — автомобильным.

Напомним, в 2020 году уровень возмещения населением затрат на железнодорожные перевозки пассажиров в целом по внутриреспубликанским перевозкам составил 14,2%, сообщали ранее в МАРТ. Это на 2,7 процентного пункта меньше, чем в 2019-м. В ведомстве поясняли, что снижение связано с падением числа перевозимых пассажиров, а также ростом затрат транспортных предприятий на обновление и ремонт подвижного состава.

Напомним, антиинфляционной программой на 2021−2023 годы предусмотрено, что по пассажирским железнодорожным перевозкам возмещение будет на уровне 20%. Достигнуть этих показателей намерены за счет повышения тарифов и оптимизации затрат.

Какие еще услуги могут подорожать до конца года

По планам чиновников, проезд в городском общественном транспорте должен подорожать в четвертом квартале, ожидаемый рост — 6,8%, или 5 копеек за одну поездку (речь про подорожание одного талона). В октябре–декабре хотят также поднять тарифы на пассажирские перевозки пригородным автомобильным транспортом — на 11,1%, или на 1 копейку за один километр.

Подорожание сигарет запланировано в течение года (кроме четвертого квартала), а крепкого алкоголя — в третьем квартале (также было подорожание в первом квартале). В общей сложности крепкий алкоголь и сигареты за год, по планам, станут дороже на 15,9% и 4,7% соответственно. Рост цен обосновывают компенсацией повышения ставок акцизов.

Стоимость платного образования намерены поднять на 10% — как высшего, так и среднего специального. Планируемый рост объясняют необходимостью компенсировать повышение затрат на оплату труда педагогических и других работников учреждений образования. Рост цен запланирован на третий квартал, то есть с начала нового учебного года. Некоторые вузы уже объявили, как изменится стоимость обучения.

Мобильная связь, интернет, стационарная телефонная связь, почтовые услуги должны подорожать на 4% в четвертом квартале. Это предусмотрено для компенсации роста затрат, но не выше уровня прогнозируемой базовой инфляции.

Повышение тарифов на ЖКУ произошло с 1 января, в планах — поднять стоимость некоторых услуг в третьем и четвертом кварталах.

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