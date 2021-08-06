Этот «золотой» коронавирус 3 Телеграм-канал «Серпом По»

6.08.2021, 9:38

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Хотелось бы увидеть цифры от продажи «Спутника» и список бенефициаров.

В мире уже свыше 201 млн случаев COVID-19, лицом к лицу с вирусом встретился каждый 40-й житель планеты или 2,5%.

И заболеваемость продолжают расти и в мире (+9% к прошлой неделе), и в отдельных странах. В Олимпийском Токио + 5 тыс. за день, в Японии+ 14 тыс. обе цифры – антирекорды за все время пандемии.

В США до рекордов, к счастью далеко. Но рост больных за неделю +41%.

На фоне роста и в США и в Европе, несмотря на негативное отношение ВОЗ, подумывают о бустерной ( третьей) дозе вакцины.

У фармкомпаний - праздник. Была бы их воля, и «золотой» ковид стал бы вечным: выручка Moderna за II кв. 2021 года выросла в 65 раз, компания получила 3 млрд чистой прибыли вместо убытков годом ранее. У Pfizer результаты квартала не столь ошеломляющие – рост выручки на 92%, чистой прибыли на 59% до 5,5 млрд. И все благодаря вакцинам: у Pfizer вакцинная выручка увеличилась в 7 раз.

Хотелось бы увидеть цифры от продажи «Спутника» и список бенефициаров. В апреле 2021 года аналитики «Альпари» уверяли, что РФ в этом году может заработать на его продажах $10—15 млрд.

Учитывая необязательность в поставках, вряд ли. Главный источник прибыли – бюджет, который оплачивает вакцинацию россиян. Правда, и они прививаются неохотно: хотя бы одну дозу получили всего 37 млн россиян , и темпы, посетовал Мурашко, снижаются.

Но ничего, не хочешь – заставим. В Туле 18 сотрудников оборонного предприятия обратились в суд с жалобой на отстранение их от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Забавно , что именно сегодня глава ФНПР Шмаков призвал власти сделать вакцинацию принудительной.

Путин, публично ратующий за добровольность прививок, просто либерал и демократ на фоне таких борцов за права трудящихся. К нему и собираются воззвать туляки в случае проигрыша.

Понаблюдаем…

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