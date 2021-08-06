Орангутанг в стильных солнечных очках стал звездой Сети 1 6.08.2021, 10:12

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Видеохит из Индонезии.

Находясь в сафари-парке в Богоре (Индонезия), посетительница слишком низко наклонилась над вольером с орангутангами, пишет 120.su.

Олите Тетсу хотелось рассмотреть обезьян получше, но тут солнцезащитные очки женщины соскользнули с её макушки и упали вниз. К неожиданной добыче тут же направилась одна из самок. Похоже, что она быстро определила, что очки несъедобны, и их нужно водружать на переносицу, превращаясь в стильную модницу.

Детёныш обезьяньей мамаши тоже был не прочь поиграть с сувениром, но ему не позволили. А ещё через некоторое время самка заскучала и выбросила очки прочь из вольера.

Зрителям очень понравился видеоролик, снятый Олитой, хотя некоторые и заметили, что ум и смекалка обезьян порой могут даже немного напугать.

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