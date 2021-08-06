«Пошумели пару минут пылесосом и выставили счет» 3 6.08.2021, 11:46

12,620

Как пенсионерка спустила 175 рублей в вентиляционную трубу.

Бдительность нужна всегда и во всем. Только расслабишься — как рядом обязательно появятся люди, покушающиеся на твои деньги, пишет «Онлайнер». Причем возникнуть они могут даже на пороге квартиры. И выходить никуда не нужно. О том, что по минским многоэтажкам бродят «ходоки», предлагающие доверчивым людям «очень нужные услуги», Андрей был предупрежден. Даже проводил с матерью-пенсионеркой разъяснительную работу: мол, никого не пускать, ни на что не соглашаться, деньги не платить — что бы ни говорили электрики, фильтрщики, оконщики и так далее. И все было хорошо до этого понедельника.

— Моя доверчивая 65-летняя мама живет в Уручье. Когда она была дома одна, в квартиру позвонили. За дверью стояли молодые парни в спецодежде, наподобие жэсовской, с бейджем. Как рассказывает мама, они очень быстро представились, озвучив название своей организации, и дальше начали сыпать вопросами, не давай ей опомниться.

«Как у вас работает система вентиляции?», «Когда последний раз вы чистили систему вентиляции?», «А знаете, что это надо делать регулярно?» Далее завели разговоры про штрафы — якобы если выяснится, что система вентиляции загрязнена и плохо работает, будут проблемы, — со слов матери рассказывает молодой человек.

Запугать и обескуражить человека, который мирно себе жил и вдруг столкнулся с таким информационным натиском, — плевое дело. Поэтому, как несложно догадаться, женщина пустила вентиляционщиков в квартиру и согласилась на их услуги.

— На кухне и в санузле они поработали пылесосом, уверив маму, что теперь все в порядке. Надо только подписать бумаги. При этом мусор не извлекали, не показывали результаты своего труда. Да я и сомневаюсь, что там было бы что продемонстрировать: дом 1991 года постройки, шесть лет назад мы делали ремонт в квартире и я лично чистил эти вентканалы — пыли было совсем немного плюс чуть-чуть бетонной крошки, — объясняет минчанин.

Самое интересное — это, конечно, тарифы. Согласно договору, который был заключен с пенсионеркой, стоимость услуги составляет 195 рублей. Но женщине сделали скидку, и итоговая сумма составила 175 рублей. Неслабо за пару минут работы пылесосом.

— Обидно, досадно за это все, но ладно, заплатим. Не хочется трепать нервы и тратить время, занимаясь этой судебной тягомотиной, хотя и стоило бы их проучить. Возмущает то, что люди дерут такие деньги со всех подряд, ничего не гнушаясь. Моя мама проходит химиотерапию, ее психологическое состояние очень тяжелое, обдурить человека, переживающего сильный стресс, легко. Чем они и пользуются.

А всем остальным хочу напомнить: поговорите еще раз с родителями, убедите, чтобы они никого не пускал на порог и сразу звонили родственникам или детям посоветоваться, стоит что-то предпринимать или нет, — говорит Андрей.

Напомним, что деятельность таких «ходоков» абсолютно законна: регистрация имеется (например, ООО, почистившее вентиляцию в Уручье, зарегистрировано в середине мая этого года, имеет уставной фонд 50 рублей и указало основной вид деятельности — прочая (специализированная) чистка и уборка зданий, промышленных машин и оборудования), ценообразование у нас свободное, договор заключен добровольно. Поэтому предъявить всем эти «быт-гор-бел-Минсквентиляциям» что-то по «милицейской части» не получится. А за аморальные поступки у нас не судят.

А вот какого мнения по этому же вопросу придерживается специалист общественного объединения «Онлайн-защита потребителя» Анна Шилько.

— Защиту интересов граждан можно строить не на лексических нормах русского языка. В нашем активе как Гражданский кодекс, так и закон «О защите прав потребителей». В соответствии со ст. 290 ГК Республики Беларусь договорные обязательства, возникшие между сторонами, должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства. Согласно подп. 1.2 ст. 5 закона «О защите прав потребителей» заказчик имеет право на получение всей информации об услуге. То есть знать, что было прочищено, где, каким инструментом, сколько это стоило и так далее.

Причем согласно п. 1 ст. 16 упомянутого закона в случае невозможности получить эти сведения незамедлительно заказчик может требовать расторжения договора и даже возмещения других сумм. А какой-либо сметы или калькуляции произведенных работ молодые люди не предоставили. Опять же, согласно ст. 11 закона потребитель имеет право на проверку качества услуги. Спрашивается, как наша женщина могла убедиться, что вентиляция стала лучше? Анемометром при ней не пользовались, записи об этом в договоре нет. Таким образом, налицо букет нарушений законодательства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».