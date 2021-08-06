Житель Речицы напал на соседей с двуручным мечом 5 6.08.2021, 12:23

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Дункан Маклауд?

Ночные посиделки троих речичан во дворе с алкоголем закончились нападением одного из них на соседей. В качестве оружия выступил настоящий двуручный меч. О необычном инциденте рассказывает местная газета «Дняпровец».

По информации издания, ночью 22 июля в одном из дворов трое местных жителей выпивали и общались. Когда им из соседнего дома стали делать замечания, компания поднялась в квартиру к одному из парней.

Однако во время перепалки с соседями хозяин квартиры по голосу узнал свою знакомую. Не желая успокаиваться, он позвонил ей и продолжил выяснять отношения. Затем вышел во двор, но уже с металлическим мечом, который ему несколько лет назад подарил товарищ. На разговор с вооруженным мужчиной спустился муж девушки и она сама. В итоге речичанин набросился на пару, начав наносить им удары холодным оружием.

К тому моменту на место подъехали вызванные сотрудники РОВД. Увидев машину с мигалками, нападавший отбросил оружие в сторону. По информации издания, первоначально оперативники отнеслись с иронией к рассказу пострадавших о том, что сосед набросился на них с мечом. Однако были шокированы, когда при осмотре местности обнаружили настоящее оружие длиной около полутора метров.

Газета сообщает, что ситуация закончилась без серьезных последствий: меч оказался не заточен, и серьезных травм нападавшему нанести не удалось.

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