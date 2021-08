«К границе подошла группа с детьми, автоматные очереди с белорусской стороны не смолкают» 27 6.08.2021, 12:47

иллюстрационное фото

Литовский правозащитник рассказал шокирующие факты о том, как лукашисты автоматными выстрелами загоняют мигрантов в Литву.

Парламентский контролер по правам человека Витаутас Валентинавичюс поделился рассказом о том, как выглядит переброска нелегалов в Литву с территории Беларуси, пишет delfi.lt.

"Сегодня была одна из самых тяжелых ночей в моей жизни", – так он начал свой рассказ в фейсбуке. Он наблюдал за ситуацией с 22 ч.

"Мы объехали Друскининкайскую заставу (30 км). Там белорусские пограничники запускали осветительные ракеты и наблюдали за нашими пограничниками с башни, кроме того, белорусские пограничники были рассредоточены в лесу. Мы видели, что движение в Беларуси интенсивное. Около двух часов мы вернулись на заставу. А в 4.15 ч. сели в автомобили и поехали к знаку на границе номер 134–135", – писал он.

Напряжение на границе, по словам Валентинавичюса, только нарастает.

"По рации мы слышим вызов к 129 столбу на границе, там через границу перешла группа из 34 человек, 15 из них - дети. Вернуть их в том же месте не удается, поскольку в 5.30 ч. слышатся автоматные очереди с белорусской стороны, стреляют в воздух. У границы выстраивают белорусских пограничников в шлемах, со щитами и дубинками. Автоматные очереди не смолкают, поэтому литовские пограничники посадили нелегалов в автобус, перевезли к знаку 125–126, высадили и понуканием go, go go отправили в сторону Беларуси. Мигранты медленно шли в сторону Беларуси", – рассказал контролер.

По его словам, не покидает мысль, что если Беларусь будет формировать больше подобных групп, то хватит ли у литовской стороны мощностей, чтобы всех вернуть обратно.

