Ученые обнаружили пещерного льва, которому 28 тысяч лет 6.08.2021, 13:44

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Лев сохранился еще с ледникового периода.

На территории России нашли останки малыша пещерного льва, сообщает CNN (перевод — zn.ua). Ее тело пролежало около 28000 лет в сибирской вечной мерзлоте. Она очень хорошо сохранилась, у нее осталась шерсть, зубы, кожа, мягкие ткани, внутренние органы и даже усы.

Эти останки нашли в Абыйском районе Якутии. Ученые дали имя львенку, ее назвали Спарта. А четыре года назад на этой территории уже находили останки детеныша льва. Это был самец по имени Борис, который был старше на 15000 лет львицы Спарты.

В Центре палеогенетики в Швеции отметили, что останки Спарты являются одними из лучших по сохранности. Ее тело, которое пролежало со времен ледникового периода вообще не повреждено. На ней есть усы, шерсть и даже ее когти остались целыми, поэтому ученые исследовали останки максимально осторожно, чтобы не пораниться.

Исследователи пока еще не установили причину смерти львенка, однако при помощи компьютерной томографии они узнали, что умерла Спарта моментально. На момент смерти ей было всего месяц или два отроду. Она получила повреждения черепа, ее ребра и другие кости тоже были сломаны.

A well-preserved cave lion cub found in Siberia's permafrost is 28,000 years old, according to researchers. The Siberian Simba, nicknamed Sparta, was one of two baby cave lions found in 2017 and 2018 by mammoth tusk hunters. https://t.co/gCw5WB4P0N pic.twitter.com/j7lEXpW2Vd — CNN (@CNN) August 6, 2021

Предполагают, что малыши пещерного льва погибли от оползня или провалились в трещину в вечной мерзлоте. Помимо этого, ученые так и не могут установить то, как все-таки пещерные львы адаптировались к суровому климату и смогли выживать в вечной мерзлоте.

Ведь их шерсть была очень похожа на шерсть современных африканских львов. У львят исследователи обнаружили густой подшерсток, возможно, благодаря ему они могли существовать в таком холоде.

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