Госдолг Беларуси приблизился к рекордным объемам 6.08.2021, 13:51

По оценкам аналитиков, структура госдолга остается неблагоприятной.

Власти отчитались о состоянии госдолга страны. Величина обязательств правительства приблизилась к рекордным объемам.

По белорусской методике в госдолг включаются только прямые обязательства правительства, но не входят госгарантии и обязательства местных органов власти (исполкомов), пишут banki24.by.

Этим подход Минфина отличается от подхода международных финансовых организаций типа МВФ, Всемирного банка, ЕАБР и рейтинговых агентств. Экономисты МВФ, ВБ и ЕАБР, S&P и Fitch предпочитают анализировать долги Беларуси в комплексе.

По этой причине величина госдолга Беларуси к ВВП по методике международных аналитиков практически всегда существенно выше тех цифр, что публикует Минфин.

Например, по июньским расчетам агентства S&P соотношение госдолга Беларуси и ВВП в 2021 году составит 44,9%, в 2022-м — 46,6%, в 2023-м — 46,7%.

По оценкам аналитиков S&P, структура госдолга Беларуси «остается неблагоприятной», так как почти весь его объем (более 90%) номинирован в валюте — это делает госдолг «очень чувствительным к колебаниям обменного курса». Впрочем, и по внутренней методике госдолг Беларуси представляет собой серьезную величину.

На 1 июля 2021 года он составил 36,8% ВВП, из которых 29,5 п.п. сформировал внешний госдолг, а 7,3 п.п. — внутренний госдолг. Сравните: на 1 июля 2020-го уровень госдолга РБ был равен 34,6% ВВП, на 1 июля 2019-го — тоже 34,6%, на 1 июля 2018-го — 36,7%, на 1 июля 2017-го — 39,9%, на 1 июля 2016-го — 35,5%, на 1 июля 2015-го — 23,5%, на 1 июля 2014-го — 22,7%.

Если сопоставить указанные даты, то нынешний уровень госдолга уступает лишь значению, которое отмечалось на выходе из кризиса 2015—2016 гг. Это довольно высокий уровень, тем более, что в S&P прогнозируют рост госдолга в 2021—2023 гг. Внешний госдолг Беларуси на 1 июля составил 18,454 млрд USD. Пересчет в доллары вполне оправдан, поскольку почти 100% долга на внешнем контуре номинировано в иностранных валютах.

Исторический рекорд внешнего госдолга фиксировался 1 января 2021-го — тогда он достиг 18,574 млрд USD. Величина на 1 июля уступает лишь этому значению и является второй максимальной в истории.

Внутренний госдолг Минфин отражает в белорусских рублях — 11,494 млрд BYN на последнюю отчетную дату. Однако реальность состоит в том, что и внутренний госдолг более чем на 80% номинирован в валюте, а не в «зайчиках». Это хорошо видно по объему долга по облигациям Минфина.

На 1 июля такой долг составил 11,384 млрд BYN в эквиваленте, из которых только 1,425 млрд BYN (12,5%) приходилось на облигации в белорусских рублях, а все остальное было номинировано в долларах, евро и российских рублях.

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