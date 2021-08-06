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Ландсбергис: Из Ирака в Минск прилетел пустой самолет за желающими вернуться в свою страну

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  • 6.08.2021, 14:06
  • 12,806
Ландсбергис: Из Ирака в Минск прилетел пустой самолет за желающими вернуться в свою страну
Габриэлюс Ландсбергис

Самолет авиакомпании Iraqi Airways приземлился в белорусской столице в полдень.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что услышал от коллеги Фуада Хуссейна заверения, что из его страны в Минск в пятницу вылетел пустой борт для того, чтобы забрать тех, кто хочет вернуться, передает delfi.lt.

«Министр сказал, что пустой самолет для того, чтобы собрать людей, которые просятся назад. Эту информацию нам подтвердили несколько источников», - сообщил BNS глава литовской дипломатии.

Самолет национальной авиакомпании Iraqi Airways приземлился в Минске в полдень.

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