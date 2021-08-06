В Минске в районе метро «Академия наук» собираются сносить гаражи, где местные жители хранят свои авто 9 6.08.2021, 14:43

5,926

Зреет бунт.

Одна из самых лакомых минских территорий — участок площадью 28,5 га возле станции метро «Академия наук» — подвергнется значительной трансформации, пишет «Онлайнер».

Сегодня Мингорисполком утвердил очередной градостроительный проект детального планирования, который коснется земли, ограниченной проспектом Независимости — улицей Сурганова — границей территории Ботанического сада. Документ был составлен еще в мае 2021-го, но только сегодня обрел максимальную легитимность и был опубликован на портале parvo.by.

К чему же теперь готовиться людям, уже живущим в этом районе? Напомним: в 2018-м, когда проводилось общественное обсуждение грядущих в квартале изменений, минчанам, живущим возле самой станции метро «Академия наук», удалось отстоять свой двор и не допустить строительства уплотнительного частного медцентра.

Как видно из приведенного в документе плана, с идеей возведения медцентра городские власти от минчан все же отстали. Тогда что же? Как и планировалось ранее, без сноса не обошлось.

Гаражи и складские помещения, которые арендует дом торговли «Первомайский», будут стерты с лица земли.

И если со старыми, неприглядными складами все понятно и вряд ли по ним кто-нибудь будет горевать, то вот владельцы гаражей (некоторые из них очень добротные) не факт, что легко согласятся с таким поворотом событий. Похоже, грядет новый конфликт. Правда, если во время общественного обсуждения еще можно было вносить предложения и на что-то влиять, то теперь вроде как все решено.

Относительно сноса гаражей в документе говорится: «В соответствии с принятыми Детальным планом решениями предусматривается увеличение жилых территорий за счет сноса боксовых гаражей с последующим благоустройством территории». В одной из таблиц также приводятся точные цифры: сейчас жилые территории (многоквартирная застройка) занимают 4,8 га, а подрастут на 16,8% за счет присоединения земли под гаражами и складами.

Строить на освободившейся земле ничего не будут: по крайней мере, до 2030-го все технико-экономические показатели сохраняются в прежних границах: ни метра не прибавлено.

Примечательно, но пунктиром «под снос» на плане обозначены и две гостиницы возле парка Челюскинцев — те самые, которые недавно полностью реконструировали, вложив немалые деньги, и в которых сейчас живут приезжающие в Минск спортсмены.

Что еще новенького: «минсктрансовская» тяговая подстанция, расположенная вблизи жилых домов, до 2023 года будет «изолирована»: ее облицуют шумозащитными материалами или вовсе начинят более современным оборудованием, чтобы не гудела, не вибрировала и не мешала жить людям. После реализации этих мероприятий санитарно-защитная зона будет сокращена с 60 до 30 метров.

Реализовать планируют и ранее задуманное: на реконструированной территории СОК «Олимпийский» построят гостиницу на 250 мест (как раз на месте двух снесенных) и многофункциональный общественный центр. На месте большой платной плоскостной стоянки возведут паркинг на 560 машино-мест с подземными этажами еще на 200 мест. В комплексе с новыми административно-деловыми помещениями и кафе будет идти также открытая наземная автостоянка на 160 машино-мест с закрытым паркингом на 200 мест. И это еще не все места для хранения транспорта, в перспективе их будет еще больше.

Все это планируют поэтапно реализовать до 2030 года. А после становится еще интереснее: к кварталу собираются подвести четвертую ветку метро и открыть станцию «Дом Печати». Также на перспективу предусмотрено строительство транспортного тоннеля, проходящего под сохраняемым участком улицы Академической, под проспектом Независимости и 1-й линией метрополитена, под благоустроенной территорией студенческого городка БНТУ, под улицей Я. Коласа. Перед улицей Куйбышева тоннель выйдет на поверхность и соединится с существующей трассой улицы Сурганова. Ширина проезжей части транспортного тоннеля принята 8,5×2+2,0 м. По сохраняемому участку ул. Сурганова между въездами в тоннель предусматривается движение общественного пассажирского и целевого транспорта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».