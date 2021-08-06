Сильные ливни вызвали подтопления в Польше 6.08.2021, 14:55

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В некоторых городах также образовались смерчи.

Сильные ливни в Малопольском воеводстве привели к ряду подтоплений, в частности, в Кракове.

Об этом сообщает RMF24.

Только за ночь с четверга на пятницу работники чрезвычайных служб я более двух тысяч раз прибыли на вызов.

В малопольском воеводстве было затоплено более 700 зданий и более 100 участков дорог и улиц.

В Жешуве и окрестностях Билгорая образовались смерчи.

На юге Польши растет уровень воды в реках. Река Висла на границе Силезии и Малой имеет глубину уже 6 метров. До уровня чрезвычайного положения ей не хватает 30 сантиметров. В целом по всей Малой тревожные показатели превышены на 3 реках.

Оповещение о наводнении объявили в 5 муниципалитетах.

В Кракове и Краковском уезде пожарные получили более тысячи сообщений, связанных с сильной количеством осадков. Затоплены не только дороги, имущество, дворы, но и дома, квартиры и подземные гаражи.

Сообщается, что на утро дождь ослаб и уровень воды в реке Серафим начал стабилизироваться.

Подтопление зафиксировали и в Мазовецком воеводстве, в частности, в Варшаве.

Ожидается, что сильные дожди на значительной территории Польши продлятся до 15.00 пятницы.

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