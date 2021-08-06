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Отказавшаяся подписывать провластное письмо Ванесса Колодинская завоевала бронзу Олимпиады

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  • 6.08.2021, 15:28
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Отказавшаяся подписывать провластное письмо Ванесса Колодинская завоевала бронзу Олимпиады

Спортсменка — единственная из белорусских топ-борцов, занявшая принципиальную позицию.

На Олимпиаде в Токио прошла схватка за третье место в вольной борьбе в категории до 53 кг. Белоруска Ванесса Колодинская победила соперницу и принесла нашей сборной бронзовую медаль — третью в этом виде спорта, сообщает zerkalo.io.

В финале Колодинской противостояла американка Джакарра Винчестер. Результат поединка — 4:0 в пользу нашей спортсменки, сборной Беларуси достанется бронзовая медаль.

Теперь в активе сборной Беларуси одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. Причем три из них принесли именно борцы: ранее серебряные награды завоевали Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов.

Ванесса Колодинская — единственная из белорусских топ-борцов, не подписавшая «провластное» письмо белорусских спортсменов.

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