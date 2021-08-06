Суд вынес приговоры брату и соратнику Навального по «санитарному делу» 6.08.2021, 16:04

Алексей и Олег Навальные

Олег Навальный приговорен к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Преображенский районный суд Москвы в пятницу, 6 августа, назначил Олегу Навальному - брату оппозиционного политика Алексея Навального - один год лишения свободы условно по "санитарному делу". Об этом в своем Twitter написал его адвокат Никос Параскевов, сообщает dw.com. Таким образом, суд полностью удовлетворил требование прокуратуры.

Судья Кузнецов огласил приговор. Олег Навальный признан виновным в подстрекательстве по ч. 1 ст. 236 УК РФ и приговорён к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. pic.twitter.com/OOHtlYd3uj — Nikos Paraskevov (@Paraskevov_N) August 6, 2021

В тот же день Преображенский районный суд Москвы приговорил соратника Алексея Навального Николая Ляскина к одному году ограничения свободы по тому же "санитарному делу". Об этом сообщается в Twitter оппозиционера.

Приговор по «санитарному делу»: ограничение свободы. сроком на один год. Нельзя покидать жилище с 22 до 6. Нельзя посещать массовые мероприятия. Запрет выезжать из Москвы и МО. Злой пристав запрещает делать фото ;) pic.twitter.com/m8naRXpCNr — Николай Ляскин (@nlyaskin) August 6, 2021

Ляскину запрещено в течение года выходить из дома с 22 до 6 часов, покидать Москву и Московскую область, а также посещать массовые мероприятия.

"Санитарное дело"

"Санитарное дело" было возбуждено после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Фигурантов, в число которых вошли глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, Олег Навальный, Мария Алехина и другие, обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК).

3 августа по этому же делу суд приговорил юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь к 1,5 года ограничения свободы. 2 августа обвиняемого по "санитарному делу" Дани Акеля оштрафовали на 100 тысяч рублей. По версии следствия, он под воздействием "призывов" Любови Соболь и других пришел на акцию будучи зараженным коронавирусом.

Сам Акель утверждал, что пошел на акцию после двух отрицательных аптечных тестов на ковид. Кроме того, по его словам, он не следил за соратниками Навального в соцсетях, а о митинге узнал из эфира телекомпании "Дождь".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».