Названы самые полезные продукты августа 6.08.2021, 16:46

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Август — самый вкусный летний месяц.

Именно в это время созревают самые сладкие, сочные фрукты и полезные овощи. Наш организм насыщается витаминами, микрооэлементами и готовится к долгому холодному периоду. О том, что ценное нужно ввести в рацион питания, чтобы получить максимум пользы от еды, пишет liza.ua.

Арбуз

Да, август прежде всего ассоциируется именно с арбузами — огромными природными резервуарами воды, витаминов и клетчатки. Арбуз иногда вырастает таким огромным, что поднять его может только сильный мужчина, а съесть за один раз только большая семья или компания.

Арбузный сок — лучшее средство для чистки или детоксикации. Ведь он промывает главные фильтры организма — печень и почки. Не забывай, что от четкой работы этих органов зависит твое здоровье. Клетчатка арбуза активизирует работу кишечника. Именно поэтому первое место в рейтинге полезных августовских фруктов принадлежит именно арбузу.

Персики

Нежные, сочные персики дарят здоровье коже. Витамины питают ее изнутри, а сок, применяется наружно для масок.

В персиках содержатся такие минералы как кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, марганец, фтор и селен.

Аромат персиков (похожий на миндаль) действует как антидепрессант. Если напала хандра, съешь персик!

Эти фрукты способствуют улучшению работы мозга, памяти, повышают концентрацию внимания. Поэтому тем, кто еще не не в отпуске, персики улучшат настроение.

Также в мякоти плодов содержатся соли калия, которые показаны при нарушении сердечного ритма и других заболеваниях сердца. Персики полезно есть детям и беременным женщинам, а также людям с пониженным гемоглобином.

Несмотря на сладость, в 100 г персиков содержится 46 ккал, поэтому они являются одними из низкокалорийных фруктов.

Дыня

Калорийность дыни еще меньше, чем у персика — всего 35 ккал на 100 г, поэтому она полезна абсолютно всем, в том числе и людям, страдающим ожирением. Однако стоит помнить, что она возбуждает аппетит, поэтому нужно воздержаться от еды после того, как полакомилась дыней.

Дыня хорошо влияет на пищеварение, питает сердечную мышцу, успокаивает и укрепляет нервную систему.

Из мякоти дыни готовят также питательные и тонизирующие маски. Если маски из дыни (измельченную мякоть) делать в течение месяца, кожа станет эластичной, бело-румяного цвета с матовым оттенком.

Виноград

Виноград полезен при астме, предотвращает образование тромбов в крови, что снижает риск возникновения сердечных приступов. Виноград хороший помощник при запорах, несварении желудка, помогает при заболеваниях печени. Снимает усталость, замедляет процесс старения.

Темные сорта винограда обладают противовирусными свойствами.

Ежевика

В августе созревает ежевика — диетический и низкокалорийный продукт, так как в сыром виде в ней содержится всего 31 ккал. А вот в замороженной повышенное содержание углеводов, а ее калорийность составляет уже 64 ккал на 100 г продукта.

В народной медицине свежие ягоды ежевики используют для укрепления организма и насыщения его витаминами.

Перец сладкий

Один из самых низкокалорийных августовских подарков — перец сладкий. в нем всего лишь 27 ккал. Если несколько раз в неделю употреблять перец сладкий красный ( не используя при этом калорийных соусов и майонеза), то можно постепенно сбросить несколько килограммов, не прибегая к экстремальным методам.

Кроме того, витамин С, по которому перец — лидер среди овощей, укрепит стенки сосудов, а ликопин в красном перце подарит молодость коже.

Бакалажан

Баклажаны также низокалорийны, они вкусны, легко усваиваются и их включают в состав различных диет для похудения. Замечено, что витамина С, содержащегося в баклажанах, хватает для эффективной профилактики простудных заболеваний, а витамины группы В оказывают благотворное влияние на состояние нервной системы.

Так что баклажан можно смело назвать борцом со стрессами.

Помидор

Кальций, содержащийся в помидорах, способствует укреплению костей, сохраняя их плотность, а также защищает мышцы от повреждений при чрезмерной нагрузке на них. Ликопен, присутствующий в составе помидора, предотвращает окислительные процессы, замедляет старение. Малое количество калорий — 20 ккал на 100 г, делает его незаменимым в диетическом питании.

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