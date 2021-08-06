В работе двух банков сегодня возникли сбои 1 6.08.2021, 17:40

5,530

Что об этом известно?

В работе двух банков — Белинвестбанка и Приорбанка — сегодня возникли сбои. У Белинвестбанка наблюдаются сложности с доступом в интернет-банкинг и мобильное приложение, а у Приорбанка — в интернет-банкинг, пишет zerkalo.io.

«Сегодня существует проблема по работе интернет-банкинга/приложения. Информация передана техническим специалистам. Они занимаются данным вопросом. Попробуйте немного позже повторить вход», — пояснили в контакт-центре Белинвестбанка около 16.30.

«В настоящий момент временно не доступны операции в Интернет-Банке. Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем», — уточнили в контакт-центре Приорбанка около 16.30.

Ранее 30 июля сбои были в работе МТБанка, Приорбанка и БСБ Банка. К примеру, клиенты МТБанка временно не могли расплатиться карточками, а в Приорбанке произошло автоматическое списание денег с кредитных карт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».