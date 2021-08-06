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В США полностью вакцинировали от коронавируса половину населения

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  • 6.08.2021, 22:02
В США полностью вакцинировали от коронавируса половину населения

Об этом сообщили в Белом доме.

Половина населения США полностью вакцинирована от коронавируса, заявили в Белом доме.

Как сообщили в отделе по статистике пандемии Белого дома, в США за предыдущий день ввели более 821 тысячи доз, из них около 565 тысяч человек получили первую прививку. По словам главы отдела Сайруса Шахпара, 50% населения США всех возрастов полностью вакцинированы.

Первую дозу вакцины от коронавируса в США ввели 14 декабря. По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США полностью вакцинированы 165,6 млн человек.

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