Как кондиционер и открытое окно влияют на расход топлива автомобиля? 1 7.08.2021, 17:07

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Белорусы провели эксперимент.

Всем известно, что при включенном кондиционере возрастает расход топлива. Многие в попытках сэкономить пару копеек в не особо жаркую погоду ездят с открытыми окнами, пишет для abw.by Андрей Ахрем. Но многочисленные эксперименты показывают, что если опустить в машине стекла, то расход топлива становится еще выше, чем с "кондеем". При этом большинство таких опытов проводилось на низких бензиновых автомобилях. А что получится на дизельном компактвэне?

Садимся в Renault Scenic II с полуторалитровым дизелем и для чистоты эксперимента отправляемся на МКАД-2, где трафик минимален. Стартуем от развязки с мядельской трассой и двигаемся до молодечненской, разворачиваемся, едем обратно. Два круга с включенным кондиционером, два круга с открытым окном. На круиз-контроле ставим максимально допустимые 120 км/ч.

Данные расхода получим с бортового компьютера автомобиля. Многолетний опыт эксплуатации Scenic II показывает, что реальный расход топлива совпадает с тем, о котором сообщает машина. По крайней мере у меня.

С открытым окном шумно, дует и воняет

Сбрасываем счетчики – поехали. С кондиционером все хорошо: тихо, свежо, комфортно. По дороге попадается участок с дорожными работами, где приходится снизить скорость до 40 км/ч, но дальше только равномерное движение с постоянной скоростью. За исключением развязок, само собой. Средний расход в таком режиме – 4,8 литра на "сотню".

Возвращаемся на исходную позицию, сбрасываем счетчики, выключаем "кондей", открываем передние окна, стартуем. Сразу признаю, что после набора 120 км/ч окно в водительской двери я закрыл почти полностью – дико задувает в ухо. Оставляю открытой только форточку пассажира – при 24 градусах на улице этого достаточно для того, чтобы водителю было свежо. Даже с избытком.

Ради эксперимента можно и потерпеть, но ездить так постоянно – увольте. Рев задуваемого воздуха напрочь заглушает музыку, ароматы так себе. Ну и воздушными потоками продуть может запросто. А если сзади сидит ребенок в кресле? И да, когда воздух на улице прогреется градусов до 30 или больше – охлаждение потоками горячего воздуха будет очень не очень.

Свою лепту во вторую часть эксперимента внесли две фуры, которые со скоростью на 0,0005 км/ч выше опережали другие фуры. Да вы и сами знаете, как дальнобойщики на трассах друг друга опережают. Пришлось некоторое время ехать в их темпе. В попытках нивелировать временный провал в скорости вынужден был немного "притопить".

Чуть более получаса страданий – и наконец останавливаемся, чтобы завершить эксперимент и посмотреть на расход. 4,7 литра на 100 километров! Получилось меньше, чем с кондиционером, но, по сути, имеем статистическую погрешность. Чуть больше постоял на развязке, не так нажал на "газ" при выезде с нее или после дорожных работ, уперся в фуру – получил минимальную разбежку.

Bердикт

В случае с дизельным "Сцеником" мы получили практически одинаковый расход топлива с включенным кондиционером и с открытым окном. Разницу в 0,1 литра на 100 километров, по данным бортового компьютера, можно считать погрешностью и списать на неидеальные условия эксперимента. То ли дизельному двигателю абсолютно все равно, то ли в случае с аэродинамикой Scenic II "кондей" и открытое окно вносят примерно одинаковую лепту в расход топлива.

Но ездить в современном автомобиле, открыв окна, а не пользуясь кондиционером или климат-контролем, – мазохизм. Нет абсолютно ничего приятного ни в шуме ветра, ни в том, что тебе дует в ухо, ни в ароматах и пыли с улицы. С кондиционером тихо, комфортно, чистый воздух, прошедший через салонный фильтр, и температура именно та, которая необходима здесь и сейчас.

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