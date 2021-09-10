В Швеции супругам не позволили назвать ребенка Владимир Путин 8 10.09.2021, 16:04

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Есть три причины, по которым имя могли забраковать.

Шведские власти отклонили просьбу супружеской пары из города Лахольм на юге страны назвать своего ребенка Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Шведские родители должны сообщать имена своих новорожденных в налоговое агентство Skatteverket, где пара и получила отказ.

Согласно шведским правилам, имена не должны быть оскорбительными или представлять опасность для носителя, также не допускаются имена, явно похожие на фамилии.

Неясно, какой из этих принципов лег в основу решения налогового органа, но это не первый случай, когда он отвергает подобные запросы. Ранее власти не давали разрешения на такие имена, как Форд, Аллах, Пилзнер и Q.

По данным Статистического управления Швеции, всего в Швеции насчитывается 1413 мужчин с именем Владимир и один или ни одного человека по имени Путин (база данных статистики не указывает конкретных данных менее чем по двум людям из соображений конфиденциальности).

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