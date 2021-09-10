Один из лучших молодых дирижеров мира увольняется из минского Оперного 2 10.09.2021, 19:13

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Что произошло?

Дирижер Большого театра Беларуси Дмитрий Матвиенко объявил об уходе из коллектива. По его словам, во время работы за рубежом, заранее согласованной с руководством театра, его сняли с постановки оперы «Самсон и Далила», премьера которой должна состояться в этом сезоне. Об этом Матвиенко написал на своей странице в Facebook.

Как уточнил Матвиенко, он работал над спектаклем полтора месяца, но нынешнее руководство театра посчитало, что это «слишком мало». Также по словам дирижера, ему пришлось рассчитаться за покупку и набор нотного материала своими деньгами, поскольку руководство театра отказалось это сделать.

— Считаю эти поступки в высшей степени подлыми и не вижу возможности дальнейшего пребывания в этом театре, — написал Матвиенко.

Уход Матвиенко вписывается в общую картину массового исхода звезд белорусского искусства из театра. За последний сезон были уволены дирижеры Вячеслав Волич и Андрей Галанов, певец Илья Сильчуков, концертмейстер Регина Саркисова, скрипачка Алла Джиган, альтистка Александра Потемина, хормейстер Иван Титов. Театр не продлил контракты народному артисту Владимиру Петрову, певицам Наталье Акининой и Екатерине Головлевой. Несколько человек ушли по собственному желанию.

Дмитрий Матвиенко родился в 1990 году. Учился в Санкт-Петербургской консерватории, затем в Московской консерватории, которую окончил в 2017-м по специальности «оперно-симфоническое дирижирование». В этом году он получил первую премию и приз зрительских симпатий на известном международном конкурс имени Николая Малько.

Это конкурс молодых дирижеров, кандидатам должно быть 20 — 35 лет. Конкурс проходит в Копенгагене раз в три года, начиная с 1965-го. Проводит его Симфонический оркестр Датского радио в память о дирижере Николае Малько.

В этот раз жюри выбрало 24 участника из 612 претендентов. В финале Дмитрий Матвиенко сразился с дирижером из Китая Линьхань Цюи (она в итоге получила вторую премию конкурса и приз детского жюри) и Хлоей Дюфрейн из Франции (за ней третья премия).

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