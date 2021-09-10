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Один из лучших молодых дирижеров мира увольняется из минского Оперного

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  • 10.09.2021, 19:13
  • 5,726
Один из лучших молодых дирижеров мира увольняется из минского Оперного

Что произошло?

Дирижер Большого театра Беларуси Дмитрий Матвиенко объявил об уходе из коллектива. По его словам, во время работы за рубежом, заранее согласованной с руководством театра, его сняли с постановки оперы «Самсон и Далила», премьера которой должна состояться в этом сезоне. Об этом Матвиенко написал на своей странице в Facebook.

Как уточнил Матвиенко, он работал над спектаклем полтора месяца, но нынешнее руководство театра посчитало, что это «слишком мало». Также по словам дирижера, ему пришлось рассчитаться за покупку и набор нотного материала своими деньгами, поскольку руководство театра отказалось это сделать.

— Считаю эти поступки в высшей степени подлыми и не вижу возможности дальнейшего пребывания в этом театре, — написал Матвиенко.

Уход Матвиенко вписывается в общую картину массового исхода звезд белорусского искусства из театра. За последний сезон были уволены дирижеры Вячеслав Волич и Андрей Галанов, певец Илья Сильчуков, концертмейстер Регина Саркисова, скрипачка Алла Джиган, альтистка Александра Потемина, хормейстер Иван Титов. Театр не продлил контракты народному артисту Владимиру Петрову, певицам Наталье Акининой и Екатерине Головлевой. Несколько человек ушли по собственному желанию.

Дмитрий Матвиенко родился в 1990 году. Учился в Санкт-Петербургской консерватории, затем в Московской консерватории, которую окончил в 2017-м по специальности «оперно-симфоническое дирижирование». В этом году он получил первую премию и приз зрительских симпатий на известном международном конкурс имени Николая Малько.

Это конкурс молодых дирижеров, кандидатам должно быть 20 — 35 лет. Конкурс проходит в Копенгагене раз в три года, начиная с 1965-го. Проводит его Симфонический оркестр Датского радио в память о дирижере Николае Малько.

В этот раз жюри выбрало 24 участника из 612 претендентов. В финале Дмитрий Матвиенко сразился с дирижером из Китая Линьхань Цюи (она в итоге получила вторую премию конкурса и приз детского жюри) и Хлоей Дюфрейн из Франции (за ней третья премия).

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