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Произошел массовый сбой мобильного приложения «Альфа-Банка»

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  • 10.09.2021, 21:37
  • 1,562
Произошел массовый сбой мобильного приложения «Альфа-Банка»

Точных сроков, когда приложение заработает, нет.

Приблизительно с 13.00 клиенты Альфа-Банка не могут получить доступ в свое мобильное приложение InSync. При попытке войти в приложение появляется сообщение о том, что отсутствует подключение к сети, передает nashaniva.com.

«Сегодня пришла зарплата, а я никак не могу ее просмотреть. Неизвестно, что происходит. Уже рабочий день закончился, а приложение не открывается», — говорит читательница.

«Во время запуска приложения многие клиенты сталкиваются с бесконечным процессом загрузки или ошибкой «не удалось подключиться к серверу». Специалисты уже занимаются этой проблемой», — говорится в телеграм-канале Альфа-Банка.

В техподдержке уточняют, что пока нет точных сроков, когда приложение заработает. Банк советует воспользоваться интернет-приложением «Альфа-Клик».

Однако, как пишут пользователи форума Onliner, есть сбои и в работе этого интернет-приложения. Когда все наладится, информации пока нет.

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