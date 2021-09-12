В Китае обнаружили новый эпицентр заражения COVID-19
- 12.09.2021, 9:04
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В августе им был город Нанкин, но ситуация изменилась.
В Китае обнаружили новый эпицентр заражения COVID-19. Об этом заявил Госкомитет здравоохранения КНР, передает «Интерфакс».
По его данным, новым центром распространения коронавируса внутри страны стала провинция Фуцзянь. В субботу, 11 сентября, в городе Путянь были зафиксированы 19 внутренних случаев заражения инфекцией, еще один человек заболел в Цюаньчжоу. При этом в стране за минувшие сутки всего было выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, из них 26 привозные.
В августе эпицентром распространения инфекции внутри страны стал город Нанкин провинции Цзянсу, где источником стали рабочие местного аэропорта, занимавшиеся уборкой авиалайнеров, прибывших из-за границы.
С начала пандемии в Китае зафиксировано 95199 случаев СOVID-19, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 4636 человек.