Любимчика Лукашенко «довели»26
- 12.09.2021, 11:21
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Почему организатор бандитских рейдов Басков сам подал в отставку?
Пожаловавшись на «необоснованное грубое давление», Дмитрий Басков достаточно неожиданно ушел с поста главы Федерации хоккея Беларуси.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Дмитрия Баскова на пять лет, признав его виновным в дискриминации белорусских спортсменов по их политическим взглядам. Ему запретили участвовать во всех международных и национальных хоккейных мероприятиях.
Сразу после наложения дисквалификации, в Федерации хоккея заявили, что «на данный момент функционер продолжит работу по развитию хоккея в Республике Беларусь на занимаемом им посту».
«Салідарнасць» также прогнозировала: Лукашенко своего любимчика вряд ли уволит. Но достаточно неожиданно сам Басков решил подать в отставку.
Как сообщил телеканал «Беларусь 1», управленец написал заявление «в связи с необоснованным грубым давлением», он пошел «на вынужденную меру», чтобы «не навредить виду спорта».
«В своем решении я руководствовался только одним: белорусский хоккей не должен пострадать. Я сам был хоккеистом, прошел через все это. Я понимаю, что Международная федерация хоккея может запретить всем нашим сборным, детско-юношеским школам выступать на международной арене — я не могу себе этого позволить. Я видел перед собой пот, кровь и слезы мальчишек, у каждого из которых есть мечта и я не могу ее забрать».
В действиях Баскова явно читается эмоциональная подоплека. Если говорить проще, любимчика Лукашенко «довели».
После дисквалификации со стороны IIHF для Баскова произошел еще один неприятный момент.
В сети опубликовали запись его разговора с человеком, голос которого походе на голос экс-директора оршанского «Локомотива» Евгения Мазуро, уволенного за политические взгляды.
На аудио Басков много ругается матом, соглашается с собеседником, что мирных граждан после президентских выборов пытали, но повторяет недоказанную информацию о пострадавших сотрудниках ОМОНа.
Напомним, осенью прошлого года в сети уже появлялись сливы прослушки телефонных разговоров Баскова, из которых стало известно о его причастности к рейдам по минским дворам и вероятном присутствии на месте избиения и похищения Романа Бондаренко, который затем умер в больнице.
Также на доме Баскова неизвестные оставили надпись «Не простим!»
Судя по всему, управленец не выдержал и решил за лучшее уйти в тень. Реакция Лукашенко на произошедшее пока еще неизвестна.