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Любимчика Лукашенко «довели»

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  • 12.09.2021, 11:21
  • 21,324
Любимчика Лукашенко «довели»

Почему организатор бандитских рейдов Басков сам подал в отставку?

Пожаловавшись на «необоснованное грубое давление», Дмитрий Басков достаточно неожиданно ушел с поста главы Федерации хоккея Беларуси.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Дмитрия Баскова на пять лет, признав его виновным в дискриминации белорусских спортсменов по их политическим взглядам. Ему запретили участвовать во всех международных и национальных хоккейных мероприятиях.

Сразу после наложения дисквалификации, в Федерации хоккея заявили, что «на данный момент функционер продолжит работу по развитию хоккея в Республике Беларусь на занимаемом им посту».

«Салідарнасць» также прогнозировала: Лукашенко своего любимчика вряд ли уволит. Но достаточно неожиданно сам Басков решил подать в отставку.

Как сообщил телеканал «Беларусь 1», управленец написал заявление «в связи с необоснованным грубым давлением», он пошел «на вынужденную меру», чтобы «не навредить виду спорта».

«В своем решении я руководствовался только одним: белорусский хоккей не должен пострадать. Я сам был хоккеистом, прошел через все это. Я понимаю, что Международная федерация хоккея может запретить всем нашим сборным, детско-юношеским школам выступать на международной арене — я не могу себе этого позволить. Я видел перед собой пот, кровь и слезы мальчишек, у каждого из которых есть мечта и я не могу ее забрать».

В действиях Баскова явно читается эмоциональная подоплека. Если говорить проще, любимчика Лукашенко «довели».

После дисквалификации со стороны IIHF для Баскова произошел еще один неприятный момент.

В сети опубликовали запись его разговора с человеком, голос которого походе на голос экс-директора оршанского «Локомотива» Евгения Мазуро, уволенного за политические взгляды.

На аудио Басков много ругается матом, соглашается с собеседником, что мирных граждан после президентских выборов пытали, но повторяет недоказанную информацию о пострадавших сотрудниках ОМОНа.

Напомним, осенью прошлого года в сети уже появлялись сливы прослушки телефонных разговоров Баскова, из которых стало известно о его причастности к рейдам по минским дворам и вероятном присутствии на месте избиения и похищения Романа Бондаренко, который затем умер в больнице.

Также на доме Баскова неизвестные оставили надпись «Не простим!»

Судя по всему, управленец не выдержал и решил за лучшее уйти в тень. Реакция Лукашенко на произошедшее пока еще неизвестна.

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