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Популярный блогер рассказал о советском культе серой мыши

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  • 12.09.2021, 14:23
  • 1,900
Популярный блогер рассказал о советском культе серой мыши

Как на самом деле относились к женщине в СССР.

Сегодня будет очень интересный и давно задуманный мною пост из очень популярной рубрики блога "кино", про существующий в СССР культ советской серой мыши, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович.

Речь идет о достаточно распространенном культурном явлении — а именно об образе женщины в советской культуре — в советских кино, театре, литературе, а также и на советской эстраде. Явление это было повсеместным и по сути являлось частью советской пропаганды по очернению "загнивающего Запада" и выдумыванию некого отдельного "советского человека", у которого якобы какие-то другие потребности, чем у его собратьев из-за границы.

Советская серая мышь — это культурный образ женщины, которую совки пытались представить как что-то идеальное. Такая женщина, как правило, не имеет собственного мнения, легко управляема, ведома и ко всему прочему асексуальна. Этот образ был основной совкового кинематографа примерно с пятидесятых годов и оставался на плаву примерно до времен Перестройки — когда в кино начали появляться яркие женские образы.

Что еще интересно — обычно для контраста рядом с советской серой мышью в советском искусстве показывались яркие, интересные женщины — но вот делалось это с невероятным апломбом и осуждением — мол, посмотрите на них, какие они плохие! Нужно быть серой мышью, а не яркой и интересной женщиной, которым место только в буржуазном обществе.

Для чего в СССР были нужны серые мыши

Для начала давайте попробуем разобраться, для чего вообще в СССР были нужны женщины-серые мыши. После переворота 1917 года советское государство влезло во все сферы жизни и решило контролировать вообще все сферы жизни собственных граждан — полностью уничтожив личную свободу. Нормой стало вмешательство в личную жизнь и личные семейные дела граждан — совки решили строить "идеальный мир" по неким своим странным представлениям.

Женщины в СССР были лишены каких-либо прав и свобод, существовавших в развитом мире. Одинокая женщина считалась "какой-то не такой", женщина не имела права не работать (трудовая повинность была всеобщей), женский труд часто был крайне тяжелым, практически до конца СССР советские женщины не имели нормальных декретных отпусков, а товары женской гигиены, вроде прокладок, в СССР не производились вовсе.

Вместе с этим, проповедовался культ подчинения — свободные граждане не были нужны тоталитарному государству. Культурный образ серой мыши — безынициативной, асексуальной и тусклой женщины — по сути был частью этой модели подчинения. Всю сексуальную энергию советские женщины должны были тратить во время криков на бессмысленных "собраниях коллектива" — а дома беспрекословно обслуживать мужа и молчать.

При этом предъявлять какие-либо требования к мужу советская серая мышь вообще не имела права — она должна быть счастлива одним фактом наличия мужика в доме, пусть он был даже распускающим руки скотом или алкашом. Если вы посмотрите советские фильмы — то увидите, что в очень многих из них показаны именно такие женщины-мыши и страшные, уродливые семейные отношения.

А теперь давайте пройдемся по некоторым фильмам подробнее.

«Девчата»

Фильм, любимый многими. В принципе, кино действительно неплохо снято с точки зрения драматургии и сценария — но если вдуматься, то главная героиня ленты (Тося) — является самой настоящей советской серой мышью. Женского в ней очень мало — она напоминает скорее еще не сформировавшегося подростка. Илья Ковригин вступает с Тосей в странные, манипулятивные отношения , которые в СССР подавались как норма — мол, так и надо начинать семейную жизнь, мучая друг друга всякими сценами.

Для контраста к советской серой мыши Тосе (которая является "положительной героиней") авторы сценария вводят персонаж Анфисы — которая является как раз яркой и интересной женщиной, очаровывающей мужчин одним взглядом. В СССР это подается как невероятное зло — такой быть очень плохо, это что-то буржуазное и чуждое нам, "ох уж эти Анфиски" и все такое.

Вообще для понимания того, насколько тусклыми и серыми были персонажи советских фильмом — полезно посмотреть любую западную ленту тех же лет. После "Девчат" посмотрите, к примеру, фильм "В прошлом году в Мариенбаде", снятый в 1961 году — чтобы сравнить, как в те же годы выглядели отношения, что говорили люди в развитых европейских странах, и какой женский (да и мужской тоже) образ там считался нормальным.

«Гараж»

Горячо любимый мною фильм, высмеивающий совок и по сути хорошо объясняющий всю суть советской системы — но даже в ленте гениального Рязанова не обошлось без классического образа советской серой мыши и противопоставления ей красивой и яркой женщины.

Речь конечно идет о героине Лии Ахеджаковой (которая гениально передала мышиный образ) — ее героиня вся очень хорошая и правильная, но при этом по сути являющаяся тусклой и серой советской мышью — без внешности, без сексуальной жизни, без женственности вообще. Вся сексуальная энергия мыши уходит на "общественную деятельность" — о чем по ходу фильма недвусмысленно намекают герои.

В противовес серой мыши в фильме представлена директриса рынка — яркая, красивая женщина, но при этом (как и Анфиска в "Девчатах") являющаяся отрицательной героиней. Рязанов здесь в каком-то смысле пошел на поводу у советского стереотипа и вставил в фильм такую даму, чтобы зрители ее осудили как явление — мол, красивая но вредная и так далее.

Как по мне — намного больший эффект возник бы, если бы Рязанов ввел в свой фильм образ красивой и свободной женщины — которая борется с произволом совкового начальства. Но, как вы понимаете — тогда он не был бы советским режиссером.

«Чародеи»

Еще один любимый мною фильм, который увы тоже не обошелся без образа советской серой мыши и противопоставлению ей образа яркой женщины. Что интересно — два этих образа в "Чародеях" уживаются в одном человеке — в Алене Игоревне, которую в начале фильма заколдовала а в конце расколдовала Кира Шемаханская, директриса "волшебного института" НУИНУ.

Лично я, когда в детстве смотрел этот фильм, не мог понять — что плохого случилось с Аленой, которую "заколдовали злыми чарами"? Наоборот — она стала амбициозной, красивой и, по-моему, наконец-то почувствовала себя женщиной. Но в советском фильме это считалось чем-то "плохим" — Алену нужно было обязательно вернуть в прежнее состояние серой мыши — когда она говорила детским сюсюкающим голосом, не имела собственного мнения и полностью подчинялась мужчинам.

И вот даже если взять любовную линию с Иваном (героем Абдулова) — кто сказал, что Алена обязана была жить с ним до скончания веков? "Заколдованная" Алена могла выбрать себе кого угодно (даже снова влюбиться в Ивана), или вообще жить одна — но в советском фильме это подается как невероятное зло, ведь женщина должна быть собственностью мужчины и даже не заикаться о какой-то свободе.

В общем — и здесь образ яркой и интересной женщины должен был изначально проиграть советской серой мыши — в которую по итогу Алена обратно и превратилась. Попробуйте пересмотреть "Чародеев" с этой мыслью в голове — и вы взглянете на это кино по-новому.

Вместо эпилога

Ну что тут сказать? Как видите — советский мышиный образ вовсю культивировался в кино и другом искусстве. По сути — он был частью советского домостроя, при котором главой семьи мог быть только мужчина, а женщина была чем-то вроде бессловесного придатка для него — который вообще не имел право на собственное мнение. Советская женщина должна была обслуживать мужчину — и точка.

Ну а в комментариях напишите, что вы обо всем этом думаете. Знаете ли вы еще фильмы с образами советской серой мыши? И поменялась ли ситуация в искусстве в наши дни?

Расскажите, интересно.

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