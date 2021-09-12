В Южном полушарии ученые впервые обнаружили доисторическую «крылатую ящерицу» 1 12.09.2021, 15:27

1,430

Она жила еще во времена Юрского периода

Чилийским ученым впервые удалось обнаружить в Южном полушарии останки «крылатой ящерицы», которая жила еще во времена Юрского периода. Еще ее называют птерозавром.

Об этом сообщает phys.org (перевод — planetanovosti.com).

Птерозавры – это рептилии, которые умели летать. Они существовали вместе с динозаврами в мезозойскую эру. Большая часть особей имела небольшой размер, но со временем некоторые ящерицы выросли настолько, что стали больше других животных, умеющих летать. Условно этот вид делится на две разные группы. Rhamphorhynchoids отличались очень длинными хвостами и имели челюсти с огромным количеством зубов. Pterodactyloids в большинстве случаев не имели зубов, а их хвосты были короткими.

Останки динозавра специалисты нашли в пустыне Атакама еще в 2009 году. Новое исследование ученых окончательно подтвердило тот факт, что это птерозавр рамфоринхи. Джонатан Аларкон рассказал о том, что существа имели весьма большой размах крыльев, который достигал двух метров. Также они отличались наличием длинного хвоста и морды зауженной формы. Он отметил, что сделанное открытие можно считать самым древним со всех тех птерозавров, которых ранее находили на территории Чили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».