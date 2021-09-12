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Как инфлюенсеры соцсетей разрушают мифы о старении

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  • 12.09.2021, 20:30
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Как инфлюенсеры соцсетей разрушают мифы о старении

Они на собственном примере показывают, что не стоит бояться своего возраста.

Состояние здоровья Джоан Макдональд в 71 год ухудшалось. Она имела лишний вес и принимала лекарства от холестерина, повышения артериального давления и проблем с почками. Ее дочь, фитнес-тренер, предупредила, что ситуация будет только ухудшаться, если женщина не начнет меняться. Джоан Макдональд прислушалась к советам дочери и начала ходить в спортзал, сбалансировала свое питание с помощью совершенно нового для себя инструмента - смартфона.

Сейчас женщине 75 лет, она активно призывает людей к ведению здорового образа жизни, находится в прекрасной физической форме, а также имеет 1,4 миллиона подписчиков в Instagram, цитирует статью Associated Press «Зеркало недели. Украина».

Женщина относится к инфлюенсерам старшего возраста, которых еще называют «грандфлюенсерами» - люди 70 лет и старше, которые собрали значительное количество подписчиков в социальных сетях. При этом, большинство их подписчиков - это молодежь.

«Очень редко можно найти человека ее возраста, способного делать все это», - сказала одна из поклонниц Макдональд, 18-летняя Марианна Сапата из Нью-Йорка.

Такие грандфлюенсеры вдохновляют многих людей. Макдональд заключила партнерские отношения с несколькими брендами. Также женщина запустила собственное приложение для здоровья и фитнеса после того, как научилась пользоваться цифровыми технологиями сама.

В TikTok четверо друзей пожилого возраста создали аккаунт, который сейчас имеет 2,2 миллиона подписчиков, включая Рианну, и сейчас снимают веселые видео. Некоторые инфлюенсеры сосредотачиваются на красоте и стиле, предлагая советы по макияжу в прямом эфире.

78-летнюю инфлюенсера Лагетто Уэйн подростки просят стать их бабушкой, когда она показывает свои рецепты в TikTok под аккаунтом @msgrandmasgarden. Уэйн имеет 130 500 подписчиков, которых она «собрала с момента присоединения к соцсети в июне 2020 года. Освоить соцсети женщине помогла внучка. Ее первое видео - экскурсия в саду, собрало 37 600 лайков.

«Однажды мой сад был очень красивым, и я была в восторге от этого. Поэтому попросила внучку сделать несколько фото. Она сказала, что собирается разместить меня на TikTok, тогда я еще ничего и не слышала об этом», - вспоминает Уэйн.

Согласно опросу AARP в 2019 году, большинство людей в возрасте от 50 лет используют технологии, чтобы оставаться на связи с друзьями и семьей. Но меньше половины ежедневно используют для этого социальные медиа, опираясь на Facebook чаще других платформ.

Только 37% людей 70 лет и старше ежедневно пользовались социальными медиа в 2019 году, показало исследование. В период пандемии люди пожилого возраста расширили свой кругозор за пределами Facebook и стали активнее пользоваться социальными сетями, сказала Элисон Брайант из аналитического центра AARP.

Американец Джесси Мартин освоил TikTok в возрасте 68 лет.

«Я думал, что остаток своей жизни потрачу на отдых. В конце концов, я так и делаю, но это становится чем-то большим», - говорит Мартин.

Как и Макдональд, Мартин вместе со своими «коллегами» по TikTok, разрушают много мифов о старости.

«Они показывают, что любой может этим заниматься, что вам не нужно бояться старения. Некоторые молодые люди в 20 и 30 лет не так активны. Честность, которую мы видим среди грандфлюенсеров, действительно освежает. Это часть сложности их историй и им комфортно в своем возрасте», - отмечает Брайант.

Блогер и художница Сандра Саллина увеличила количество своих подписчиков до 25 300 в Instagram. Саллина сосредотачивается на приготовлении пищи и сфере красоты, также она делится фотографиями из своего прошлого.

«Я хотела расширить свой мир. Я чувствовала, что с возрастом мой мир сокращается. Многие люди болели. Поэтому я начала вести свой блог, поскольку хотел обратиться к другим. Я услышала об Instagram. Разобраться в соцсетях было действительно трудно. Сейчас я даже удивлена, что много моих подписчиков моложе меня на 30 и 40 лет. Но среди них есть также и люди старшего возраста», - рассказывает Саллина.

69-летняя Тоби Блумберг из Атланты является поклонницей Саллина.

«Она много говорит о старении. Это довольно необычное явление в социальных сетях, где, очевидно, преобладают люди, гораздо моложе нас», - отмечает Блумберг.

Макдональд сказала, что сначала была удивлена тем, что людей на самом деле волнуют темы, о которых она говорила.

«Зачем людям подписываться на страницу пожилой женщины? Моя дочь, Мишель, прояснила это. Мишель сказала, что я показываю людям, что они могли бы делать, разрушая мифы о возрасте», - добавляет Блумберг.

32-летняя Грейс Майер находится дома со своими двумя детьми в возрасте 6 месяцев и 2 года. Она подписана на страницу Барбары Костелло - 72-летней женщины из Коннектикута.

«Ее контент приносит мне радость! У нее есть все лайфхаки и подсказки, которые напоминают мне о вещах, которыми бабушка делилась со мной раньше. Она также не онтносится к себе слишком серьезно и просто кажется очень приветливым человеком», - говорит Грейс Майер.

Мэй Карвовски - основательница и генеральный директор маркетингового агентства для инфлюенсеров. Среди своих клиентов женщина имеет более 100 инфлюенсеров в возрасте от 60 до 80 лет. Имея более миллиарда пользователей только в Instagram, она указывает на успехи на этой платформе среди пожилых людей.

Для пожилых людей есть еще один аспект: бабушки, дедушки и внуки объединились, чтобы поделиться своими приключениями вместе.

«Я бы сказала, что массовые СМИ представляют действительно узкую точку зрения на эту возрастную группу. Что прекрасно в социальных сетях, так это то, что вы можете следить за действительно крутой 75-летней женщиной, которая просто занимается своими повседневными делами во Флориде, и это весело», - говорит Карвовски.

«21-летняя модель-инфлюенсер имеет целую команду. Ей помогают дизайнеры и профессиональные фотографы. Между тем много грандфлюенсеров делают все самостоятельно», - рассказывает женщина.

74-летняя Кэндис Сима научилась снимать и редактировать видео Instagram, просмотрев «инструкцию» на YouTube. Она начала пользоваться Instagram в феврале 2019 года и стала свежим голосом из моды и стиля, призывая аудиторию не бояться старения. Ее муж иногда помогает с фотографиями для аккаунта.

«Скажу честно, я все еще учусь пользоваться социальными сетями. Два с половиной года назад я даже не знала, что такое инфлюенсер. У меня всегда было много представлений о старении. Я не понимаю, почему старение имеет такой негативный оттенок», - рассказывает Кэндис Сима.

Имея 37 900 подписчиков, некоторые из ее молодых поклонников поделились с женщиной своими мыслями.

«Они не хотят стареть так, как это делали много их родственников. Они чувствуют, что могут чему-то научиться», - сказала Сима.

Во многих странах пожилые люди достигают разных высот, что когда-то казалось возможным только в молодом возрасте, и это не касается только «суперзвезд».

Исследователи различают «хронологический возраст» - количество лет «по календарю» и «биологический возраст» - устанавливается на основе измерений функционирования органов и других маркеров состояния организма человека. Оказывается, люди очень разные в этих отношениях.

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