Судан потребовал от России денег за базу ВМФ

Судан потребовал от России денег за базу ВМФ7
- 13.09.2021, 12:57
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Речь идет о списании всего внешнего государственного долга.
Новые власти Судана, где два года назад был свергнут правивший 30 лет президент Омар аль-Башир, не желают исполнять соглашение о создании базы российского флота и требуют пересмотра его условий.
Как сообщает РИА Новости, Минобороны Судана хотело бы получить экономическую помощь из Москвы на ближайшие пять лет в обмен на 25-летнюю аренду базы в Порт-Судане, которая должна стать первым форт-постом российского флота в Африке со времен СССР.
О том, что Судан замораживает соглашение с Россией, заключенное при прежнем президенте, стало известно в апреле. Посольств РФ Хартуме решительно опровергало эти сведения до тех пор, пока в июне их официально не подтвердил начальник Генштаба страны генерал-лейтенант Мухаммед Усман аль-Хусейн.
По его словам, ряд статей договора, который разрешает Кремлю разместить на африканской базе до 300 человек и обслуживать одновременно до четырех кораблей, включая подлодки, «нанес некоторый вред Судану». При этом соглашение так и не было ратифицировано парламентом, в связи с чем власти не считают связанными связанными прописанными в нем обязательствами.
Предполагалось, что взамен Судан сможет даром получить российское оружие и военную технику. На новое предложение - о возобновлении договора за экономическую помощь - Россия пока не ответила, сообщил источник РИА.
В июне министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди заявил, что власти рассчитывают на списание и прощение внешнего государственного долга, размер которого превышает 50 млрд долларов.
В октябре 2019 года, после свержения аль-Башира, которого планируют выдать Международному уголовному суду, Судан договорился с МВФ и Всемирным банком о дорожной карте реформ для перезапуска экономики и облегчения долгового бремени.