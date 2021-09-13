Эксперты: Из-за неурожая в Беларуси усилится инфляция 3 13.09.2021, 13:22

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На рост цен повлияют и другие факторы.

Снижение урожая зерна в Беларуси может стать дополнительным проинфляционным фактором на оставшийся до конца года период, считают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР), передает interfax.by.

"Снижение урожая зерна в Беларуси (на 19% по состоянию на 10 сентября) может стать дополнительным инфляционным фактором в оставшейся части года", - говорится в еженедельном экспресс-обзоре ситуации в экономиках стран-участниц ЕАБР.

Эксперты банка отмечают, что годовая инфляция в Беларуси в августе составила 9,8%, как и в июле. "Рост цен поддерживают повышенные инфляционные ожидания, глобальные задержки поставок, подорожавшее продовольствие и сырье на мировом рынке", - говорится в обзоре.

По оценке экспертов ЕАБР, годовая инфляция в Беларуси сохранится вблизи текущего уровня до ноября включительно, в декабре прогнозируется ее незначительное замедление.

По данным Минсельхозпрода Беларуси, на 13 сентября намолот зерна составил 6,36 млн тонн, что на 19,3% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Убрано 98,8% площадей зерновых.

Ранее власти отмечали, что в текущем году на урожай зерновых повлияли сложные погодные условия. В частности, урожайность колосовой группы снизилась на 6-7 ц/га. При этом в стране сложился дефицит фуражного зерна, который планируется покрыть за счет уборки части посевов кукурузы не на силос, а на зерно.

В конце августа правительство Беларуси ввело запрет на вывоз из страны пшеницы, ржи, кукурузы и других зерновых сроком на 6 месяцев.

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