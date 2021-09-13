закрыть
13 сентября 2021, понедельник, 14:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперты: Из-за неурожая в Беларуси усилится инфляция

3
  • 13.09.2021, 13:22
  • 3,460
Эксперты: Из-за неурожая в Беларуси усилится инфляция

На рост цен повлияют и другие факторы.

Снижение урожая зерна в Беларуси может стать дополнительным проинфляционным фактором на оставшийся до конца года период, считают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР), передает interfax.by.

"Снижение урожая зерна в Беларуси (на 19% по состоянию на 10 сентября) может стать дополнительным инфляционным фактором в оставшейся части года", - говорится в еженедельном экспресс-обзоре ситуации в экономиках стран-участниц ЕАБР.

Эксперты банка отмечают, что годовая инфляция в Беларуси в августе составила 9,8%, как и в июле. "Рост цен поддерживают повышенные инфляционные ожидания, глобальные задержки поставок, подорожавшее продовольствие и сырье на мировом рынке", - говорится в обзоре.

По оценке экспертов ЕАБР, годовая инфляция в Беларуси сохранится вблизи текущего уровня до ноября включительно, в декабре прогнозируется ее незначительное замедление.

По данным Минсельхозпрода Беларуси, на 13 сентября намолот зерна составил 6,36 млн тонн, что на 19,3% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Убрано 98,8% площадей зерновых.

Ранее власти отмечали, что в текущем году на урожай зерновых повлияли сложные погодные условия. В частности, урожайность колосовой группы снизилась на 6-7 ц/га. При этом в стране сложился дефицит фуражного зерна, который планируется покрыть за счет уборки части посевов кукурузы не на силос, а на зерно.

В конце августа правительство Беларуси ввело запрет на вывоз из страны пшеницы, ржи, кукурузы и других зерновых сроком на 6 месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман