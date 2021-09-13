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Литва отказала в убежище всем нелегалам, которые прибыли с территории Беларуси

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  • 13.09.2021, 16:31
  • 3,718
Литва отказала в убежище всем нелегалам, которые прибыли с территории Беларуси

В МВД считают, что на убежище могут рассчитывать не более 3% из тех, кто прибыл в страну.

Литва отказала в убежище всем нелегалам, которые прибыли из Беларуси. Пока МВД не удовлетворило ни одной просьбы, сообщила директор департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. Решение можно обжаловать в суде. Адвоката предоставляют бесплатно.

В МВД считают, что на убежище могут рассчитывать не более 3% из четырех тысяч нелегалов, проникших в Литву с начала года. Это граждане стран Азии и Африки, которых режим Лукашенко подбрасывает к литовской границе.

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