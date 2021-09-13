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Мошенники придумали новый способ похищения денег со счетов белорусов

  • 13.09.2021, 19:36
  • 1,956
Мошенники придумали новый способ похищения денег со счетов белорусов

Со счета пенсионера пропали 16 тысяч рублей.

В телеграм-канале Милиция Минска сообщили, что 67-летнему пенсионер из столицы позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После нескольких манипуляций у мужчины со счета списали 16 тысяч рублей.

- Пенсионеру на мобильный позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил создать личный кабинет, через который впоследствии пообещал установить на его счет допзащиту. Мужчина совершал все те многочисленные действия, которые диктовал ему неизвестный. В результате манипуляций пенсионер скачал приложение удаленного доступа, в результате чего, сам того не подозревая, предоставил полный доступ к своему гаджету. В конце разговора неизвестный попросил 67-летнего мужчину не выключать телефон на протяжении 1,5 часов, - рассказали подробности в милиции.

И добавили, что в тот же день пенсионер обнаружил, что с его счета было списано 16 тысяч рублей.

- На данный момент сотрудники милиции проводят мероприятия по установлению лиц, которые причастны к совершению преступления. Следователи возбудили уголовное дело, - заявили в милиции.

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