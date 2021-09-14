Ученые пришли к выводу, что цивилизация майя никуда не исчезала 14.09.2021, 8:29

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Что произошло на самом деле?

Ученые утверждают, что цивилизация майя никуда не исчезала. Общество существует вплоть до сегодняшнего дня, но в упадок пришла при этом очень давно их политическая система. Майя жили на территории Центральной Америки, а также на полуострове Юкатан примерно с 1800 года до нашей эры. «Исчезла» древняя цивилизация в промежутке между 800 и 1000 годом нашей эры. При этом термин «упадок» в данном случае несколько неуместен, ведь он ассоциируется у многих со сплошными руинами. На самом же деле реальность является совершенно другой.

Об этом сообщает Livescience (перевод — planetanovosti.com).

Специалисты отмечают, что в упадок пришло не общество, а применяемая ими политическая система. Лиза Лусеро рассказала о том, что сегодня не только в Центральной Америке, но и за ее пределами проживает примерно 7 миллионов представителей древней цивилизации.

Майя не имели лидера и поэтому никто не смог объединить их в одно целое государство. Цивилизация включала множество разных государств небольшого размера, которые расположились вокруг основного города. Конечно, майя имели общие религиозные, а также культурные особенности, но при этом каждое отдельное государство имело своего личного лидера.

В 800-1000 году часть из них начали разваливаться, а другие, наоборот, процветать. Поэтому нельзя говорить о том, что в упадок пришла полностью вся цивилизация. К примеру, город Чичен-Ица в результате засухи перестал быть основным. В то же время Маяпан, который находился на полуострове Юкатан, начал очень быстро развиваться. Государства древней цивилизации продолжили свое существования даже после того, как в регионе прошла война, а многие люди умерли от разнообразных болезней, которые принесли с собой европейцы во время заселения Центральной Америки.

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