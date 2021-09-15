закрыть
15 сентября 2021, среда, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Бавария» разгромила «Барселону» на ее поле

1
  • 15.09.2021, 9:07
  • 2,676
«Бавария» разгромила «Барселону» на ее поле
фото: championat.com

Дубль сделал Роберт Левандовски.

Футболисты «Барселоны» дома проиграли «Баварии» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:3, сообщает РБК.

Голы забили Томас Мюллер (34) и Роберт Левандовски (56, 85).

Испанский клуб за весь матч не нанес ни одного удара в створ.

«Барселона» впервые стартовала в Лиге чемпионов с домашнего поражения. Также каталонский клуб потерпел поражение в стартовом матче ЛЧ впервые с сезона 1997/98 (2:3 от «Ньюкасла»).

Левандовски отличился в 18 матчах подряд за «Баварию» во всех турнирах. Мюллер забил уже семь голов в шести матчах против каталонского клуба.

Последний раз «Бавария и «Барселона» встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов в августе 2020 года — тогда немцы выиграли со счетом 8:2.

В параллельном матче группы Е киевское «Динамо» дома сыграло вничью с «Бенфикой» со счетом 0:0.

В следующем матче «Барселона» 29 сентября в гостях сыграет с «Бенфикой», а «Бавария» в тот же день примет «Динамо».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Всего один месяц
Всего один месяц Наталья Радина
Звезды белорусского спорта призвали к забастовке
Звезды белорусского спорта призвали к забастовке
Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип