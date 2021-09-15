«Бавария» разгромила «Барселону» на ее поле

«Бавария» разгромила «Барселону» на ее поле1
- 15.09.2021, 9:07
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Дубль сделал Роберт Левандовски.
Футболисты «Барселоны» дома проиграли «Баварии» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:3, сообщает РБК.
Голы забили Томас Мюллер (34) и Роберт Левандовски (56, 85).
Испанский клуб за весь матч не нанес ни одного удара в створ.
«Барселона» впервые стартовала в Лиге чемпионов с домашнего поражения. Также каталонский клуб потерпел поражение в стартовом матче ЛЧ впервые с сезона 1997/98 (2:3 от «Ньюкасла»).
Левандовски отличился в 18 матчах подряд за «Баварию» во всех турнирах. Мюллер забил уже семь голов в шести матчах против каталонского клуба.
Последний раз «Бавария и «Барселона» встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов в августе 2020 года — тогда немцы выиграли со счетом 8:2.
В параллельном матче группы Е киевское «Динамо» дома сыграло вничью с «Бенфикой» со счетом 0:0.
В следующем матче «Барселона» 29 сентября в гостях сыграет с «Бенфикой», а «Бавария» в тот же день примет «Динамо».