«Бавария» разгромила «Барселону» на ее поле 1 15.09.2021, 9:07

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фото: championat.com

Дубль сделал Роберт Левандовски.

Футболисты «Барселоны» дома проиграли «Баварии» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:3, сообщает РБК.

Голы забили Томас Мюллер (34) и Роберт Левандовски (56, 85).

Испанский клуб за весь матч не нанес ни одного удара в створ.

«Барселона» впервые стартовала в Лиге чемпионов с домашнего поражения. Также каталонский клуб потерпел поражение в стартовом матче ЛЧ впервые с сезона 1997/98 (2:3 от «Ньюкасла»).

Левандовски отличился в 18 матчах подряд за «Баварию» во всех турнирах. Мюллер забил уже семь голов в шести матчах против каталонского клуба.

Последний раз «Бавария и «Барселона» встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов в августе 2020 года — тогда немцы выиграли со счетом 8:2.

В параллельном матче группы Е киевское «Динамо» дома сыграло вничью с «Бенфикой» со счетом 0:0.

В следующем матче «Барселона» 29 сентября в гостях сыграет с «Бенфикой», а «Бавария» в тот же день примет «Динамо».

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