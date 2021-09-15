Медики выяснили, как уровень сахара в крови влияет на тяжесть COVID-19 15.09.2021, 13:45

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Научный проект из Швейцарии создал нейронную сеть, с помощью которой анализировал заболеваемость.

Именно высокий уровень сахара в крови приводит к поражению легких, а также к тромбозам при заболевании Covid-19. К такому заключению пришли ученые из Швейцарии, пишет EurekAlert.

Научный проект Blue Brain создал нейронную сеть, с помощью которой проанализировал сотни тысяч исследований коронавируса. Исследователи пытались понять, почему одни больные переносят Covid-19 бессимптомно, а других приходится госпитализировать, что часто приводит также к летальным исходам.

Во время пандемии был открыт доступ к 400 тыс. исследований SARS-CoV-2 и других коронавирусах, опубликованы полные тексты почти трети из них.

Команда Blue Brain обнаружила, что наиболее часто упоминается такая биологическая переменная, как метаболизм глюкозы. Исследователи сфокусировались на работах, рассматривали уровень сахара в крови в контексте респираторных заболеваний и коронавируса.

Им удалось изучить роль уровня глюкозы в крови на различных этапах заражения коронавирусом и протекании болезни.

Оказалось, высокий уровень глюкозы связан с более тяжелым течением Covid-19: от поражения легких, тромбозов до полиорганной недостаточности. Само же повышение показателя глюкозы могут вызвать аномальный метаболизм, прием лекарств или внутривенного введения моносахарида.

Правда, Blue Brain подчеркивает, что результаты не подтверждены экспериментально, и называет свои выводы гипотезой.

Раньше их связь между тромбозом и прививкой от коронавируса выявили немецкие ученые. По словам ученых из Франкфуртского университета им. Гете и Университета Гельмгольца Ульма, проблема заключается в аденовирусных векторах, которые оба производителя используют для доставки спаечного белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека.

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