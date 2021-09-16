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Ученые начали испытывать вакцину от коронавируса в виде йогурта

  • 16.09.2021, 7:37
Ученые начали испытывать вакцину от коронавируса в виде йогурта
Фото: РИА Новости

В настоящее время препарат проходит испытания на животных.

Российские ученые начали испытывать вакцину от коронавируса на основе молочнокислых бактерий. При разработке исследователи также учитывали "Альфа"- и "Дельта"-штаммы, сообщает ТАСС.

В настоящее время препарат проходит испытания на животных. Ученые отмечают выработку устойчивого иммунного ответа. При этом исследователям еще предстоит выяснить, насколько препарат сможет защитить от реального вируса.

В будущем вакцину планируют выпускать в форме жидкой закваски или капсул.

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