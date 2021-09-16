В Витебске арестован бывший главный прокурор города 16.09.2021, 14:25

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Александр Гуцко

Фото: Следственный комитет

Перестановки в витебских силовых ведомствах проходят на фоне скандала.

Вчера стало известно о назначении нового начальника УСК по Витебской области. Им стал Александр Гуцко, ранее являвшийся заместителем начальника УСК по Гомельской области, пишет nn.by.

Прежний начальник УСК по Витебской области генерал-майор юстиции Павел Игнатов уволен со службы по состоянию здоровья.

Это своеобразный генеральский «лайфхак», поскольку выход на пенсию для генерал-майора установлен в возрасте 55 лет, которого Игнатов еще не достиг. Однако после медицинской комиссии можно получать генеральскую пенсию, не дорабатывая по возрасту.

Можно было бы подумать, что так новый начальник Дмитрий Гора устраняет выходцев из МВД и назначает прокурорских, близких себе.

Но все эти рокировки, как стало известно изданию, происходят на фоне грандиозного скандала.

За решеткой в Минске по обвинению в коррупции содержится недавний прокурор Витебска Юрий Романовский. Вместе с ним в 2021 году задержаны еще один работник Витебской прокуратуры и один следователь.

Как известно из источников издания, в 2020-м Юрий Романовский проявил себя в премировании подчиненных за поддержку политических обвинений.

Карьера его завершилась стремительно. Друзья экс-прокурора якобы пристрелили лося, которого в тех обстоятельствах убивать было нельзя. А Романовский не то что не возбудил уголовного дела, но якобы того лося вместе с ними ел, что в итоге стало известно высокому начальству в Минске.

По нашей информации, направленная проверка застала Романовского в состоянии, которое нельзя назвать рабочим, после чего его и уволили. А несколько месяцев спустя задержали.

Также наши источники добавляют, что вскрылась связь между Романовским и одним из работников областного УСК. Детали этой связи нам не известны, но оба они теперь знакомятся со своими делами в минском СИЗО.

Одновременно за решеткой оказался начальник отдела Витебской областной прокуратуры. Собеседники издания отмечают, начальника отдела обвиняют в том, что он якобы брал взятки у жены витебского чиновника и певца Ильи Смунева, который сейчас объявлен в розыск.

Интересно, что по нашей информации, Смунев поддерживал теплые отношения с экс-прокурором Романовским.

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