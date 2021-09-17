В Израиле выяснили, как повысить иммунитет от COVID-19 в десять раз 17.09.2021, 9:03

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Исследование было проведено по инициативе Министерства здравоохранения страны.

Бустерная вакцина против COVID восстанавливает эффективность до 95%.

Серологическое исследование, проведенное в Медицинском центре Шиба в Рамат-Гане, показало, что уровни антител у людей, получивших третью дозу вакцины от коронавируса Pfizer, в десять раз выше, чем у людей, получивших вторую дозу.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Исследование было проведено Научным институтом Вейцмана, Министерством здравоохранения, Технионом, Еврейским университетом, Институтом Гартнера в Медицинском центре Шиба и Институтом KI. Уровень антител был измерен через неделю после введения вакцины.

Результаты были опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии.

Согласно исследованию, третья доза восстанавливает эффективность вакцины против коронавируса до 95% после того, как уровень защиты снизится в течение нескольких месяцев после введения второй дозы вакцины.

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