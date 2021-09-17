Зачем водитель протаранил ворота посольства РФ в Минске? 10 17.09.2021, 9:08

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Стали известны подробности громкого происшествия.

В конце июня молодой человек за рулем Ford на полном ходу врезался в ворота посольства России в Минске, а потом попытался скрыться. Он выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там и был задержан. В прокуратуре рассказали подробности этого происшествия.

«За рулем находился 35-летний житель Слуцка. Его действия подпадают под признаки ч. 1 ст. 339 (хулиганство) и ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД) УК РБ, — цитирует представителя прокуратуры Центрального района информагентство «Минск-Новости». — Когда Ford Focus въехал в ворота посольства Российской Федерации, практически сразу оказались на месте происшествия милиционеры — проезжали неподалеку. В салоне поврежденной машины никого не было — оказалось, водитель перелез через забор на территорию посольства, где его и задержали. Он вел себя буйно, на него надели наручники не только на запястья, но и на ноги».

«В здании РУВД мужчина продолжал вести себя неадекватно, говорил несуразицу, утверждая, что он — сотрудник внешней разведки, — описали развитие событий гособвинители. — На вопрос, зачем въехал в ворота посольства, отвечал, что «хотел понять, в какой стороне находится». Его пыталась осмотреть бригада скорой помощи, но молодой человек не дался. После задержанный упал на пол перед сотрудницей милиции и стал утверждать, что это его жена. Неожиданно он схватил ее за ногу и попытался укусить. Его оттянули».

«Обвиняемый ранее не судим, зарегистрирован как ИП, работал в сфере пассажирских перевозок, — дополнили в прокуратуре. — Имущественный вред посольству составил 7000 рублей. Согласно заключению судмедэксперта, мужчина страдал психическим расстройством и не мог сознавать фактический характер своих действий. Кроме того, он представляет общественную опасность и нуждается в применении принудительных мер лечения в условиях психического стационара с усиленным наблюдением. До вынесения решения суда гражданин будет находиться под стражей».

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