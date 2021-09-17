Памяти белого шпица 24 Ирина Халип

17.09.2021, 9:10

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Ирина Халип

Никакие тараканы не спасут одного представителя их отряда.

Я не знаю, действительно ли белый шпиц Лукашенко стал жертвой овчарок на учениях «Запад-2021» или это чей-то розыгрыш. А вообще совершенно неважно, новость это была или неудачная шутка. Дело не в судьбе шпица, а в реакции общества.

Белорусы всегда бросаются на любой призыв в социальных сетях об обнаруженной на улице травмированной кошке или собаке, быстро собирают деньги на ветеринарную клинику, ищут дом или передержку, покупают корм и лекарства, а главное – сочувствуют, переживают, сострадают. Но в среду, когда появились новости о том, что, возможно, шпица Умку загрызли немецкие овчарки на учениях, никто не пожалел бедного белого песика. Люди обсуждали только одно: правда это или сплетня, а если правда, то какой идиот мог отпустить декоративную собачку гулять среди сторожевых псов. И эта реакция – окончательный провал большой дорогостоящей многолетней пиар-кампании под названием «Лукашенко тоже человек». Ничего не вышло, зря старались.

Сначала с задачей придать Лукашенко хоть немного человеческих черт должен был сын справиться Коля. Для этого его всегда с детсадовского возраста держали при отце. Окружающие должны были умиляться: надо же, отец-одиночка, ребенка не с кем оставить, так он его и на работу берет, и в поездки, и за стол с правительством сажает – молодец, в общем, хороший папаша, ответственный. Так и бились лет десять за общественное мнение, да ничего не добились. Мальчик рядом с папой вызывал сначала недоумение, затем – со всеми своими золотыми пистолетиками и курточками стоимостью в годовой бюджет средней белорусской семьи – раздражение. А потом Николай вырос, и ему пришлось срочно искать замену.

Возможно, Массандра в то время как раз вспомнила школьную программу по литературе - «Дама с собачкой», Чехов, белый шпиц. Там, чтобы познакомиться с Анной Сергеевной, Гуров сначала подзывает к себе шпица и начинает играть с ним. Больше, кстати, собачка в рассказе и не появляется. То есть функция белого шпица, которого помнят все, кто учился в школе, - не просто вызывать умиление, но еще и помогать знакомиться и общаться. И в Дрозды был срочно завезен шпиц – точь-в-точь такой же, как у Анны Сергеевны фон Дидериц: белый, пушистый, очаровательный. Дело было за малым: показать его человечеству, чтобы оно сказало «ути-пути, какой миленький, и хозяин у него тоже наверняка милашка». Местные телевизионщики снимали уборочную в Дроздах, где шпиц бродил вдоль грядок, а в качестве тяжелой артиллерии призвали российский телеканал. И снова – деньги на ветер, билеты в провал.

Потому что никто не сказал «ути-пути», вместо этого те немногочисленные телезрители, которые все-таки посмотрели российскую программу про человеческий облик Лукашенко, разве что удивились, как можно позволять собаке спокойно ходить по обеденному столу. И все. Забыли. Никакого умиления. Неужто Лукашенко и его сборная рекордсменов по потреблению массандры всерьез думали, что милая белая собачка заставит 97 процентов белорусского народа забыть об августе? О Романе Бондаренко? О забастовках и маршах, прогулках Нины Багинской с флагом и саксофоне Павла Аракеляна во дворах? О Лебяжьем и Новой Боровой?.. Зря думали. Шпиц на такое не подписывался.

Не знаю, кто будет следующим. Кого еще привезут в Дрозды лукашенкины пиарщики для придания человеческих черт отставному диктатору. Возможно, это будет хомячок, выглядывающий на заседаниях ОДКБ из кармана пиджака. Или распластавшаяся на плече пипа суринамская, неподвижная все восемь часов пресс-конференции. Или мадагаскарский таракан, за которым будут бегать в полной выкладке участники учений «Запад», потому что он забился, например, в смотровую щель танка или за плинтус в штабе. Не сомневаюсь, что осталась нереализованной еще куча креативных идей.

Вот только все бесполезно. Никакие, даже самые экзотические тараканы не спасут представителя своего отряда. Не говоря уже о собачках, сыновьях и хоккеистах.

А шпиц, надеюсь, все-таки жив и здоров. Если, конечно, ему повезло, потому что выжить в семье, в которой он оказался, - исключительно вопрос везения. На днях бывший российский посол Дмитрий Мезенцев, увидев на военных учениях этого несчастного шпица, сказал, что тот символизирует мирный характер учений. Неверно: комнатная собачка на военных учениях символизирует исключительно отсутствие ума у ее хозяев.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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