В Слуцком районе свирепствует коронавирус

В Слуцком районе свирепствует коронавирус1
- 17.09.2021, 10:46
- 1,192
Заболеваемость COVID-19 резко увеличилась за неделю.
Заболеваемость COVID-19 в Слуцком районе увеличилась на 17% за неделю. Об этом изданию kurjer.info рассказала заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Ирина Черкас.
По словам заведующей отделом эпидемиологии Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Ирины Черкас, заболеваемость коронавирусом в Слуцком районе увеличилась на 17% по сравнению с прошлой неделей.
Главный врач Слуцкой центральной районной больницы Олег Лесников рассказал, что число стационарных больных с коронавирусом, по сравнению с прошлым четвергом, стало на 18% больше. Также увеличилось количество и тех заболевших, которые проходят лечение от коронавируса дома.
Во вторник, 14 сентября, в больнице открылось 4-е «ковидное» отделение.
Также по словам главврача, заболеваемость другими вирусными инфекциями также выросла. Это связано с началом учебного года.
Что касается вакцинации, то, по словам заведующей отделом эпидемиологии ЦГиЭ, на 16 сентября получили две прививки (полный курс вакцинации) 14,82% взрослого населения Слуцкого района. Это 12,4% от всего населения.
Первую прививку получили 16,33% взрослого населения (13,27% всего населения).
Главврач ЦРБ подчеркнул, что количество невакцинированных пациентов с коронавирусом, которые поступают в больницу, намного больше, чем вакцинированных. На 20 непривитых приходится 1 привитый.
Ранее сообщалось, что за месяц в Ушачском районе почти в пять раз увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
В Рогачевской ЦРБ перепрофилировано два отделения для лечения COVID-пациентов — инфекционное и терапевтическое на 85 койко-мест.