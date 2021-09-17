В Слуцком районе свирепствует коронавирус 1 17.09.2021, 10:46

1,192

Заболеваемость COVID-19 резко увеличилась за неделю.

Заболеваемость COVID-19 в Слуцком районе увеличилась на 17% за неделю. Об этом изданию kurjer.info рассказала заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Ирина Черкас.

По словам заведующей отделом эпидемиологии Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Ирины Черкас, заболеваемость коронавирусом в Слуцком районе увеличилась на 17% по сравнению с прошлой неделей.

Главный врач Слуцкой центральной районной больницы Олег Лесников рассказал, что число стационарных больных с коронавирусом, по сравнению с прошлым четвергом, стало на 18% больше. Также увеличилось количество и тех заболевших, которые проходят лечение от коронавируса дома.

Во вторник, 14 сентября, в больнице открылось 4-е «ковидное» отделение.

Также по словам главврача, заболеваемость другими вирусными инфекциями также выросла. Это связано с началом учебного года.

Что касается вакцинации, то, по словам заведующей отделом эпидемиологии ЦГиЭ, на 16 сентября получили две прививки (полный курс вакцинации) 14,82% взрослого населения Слуцкого района. Это 12,4% от всего населения.

Первую прививку получили 16,33% взрослого населения (13,27% всего населения).

Главврач ЦРБ подчеркнул, что количество невакцинированных пациентов с коронавирусом, которые поступают в больницу, намного больше, чем вакцинированных. На 20 непривитых приходится 1 привитый.

Ранее сообщалось, что за месяц в Ушачском районе почти в пять раз увеличилось количество пациентов с коронавирусом.

В Рогачевской ЦРБ перепрофилировано два отделения для лечения COVID-пациентов — инфекционное и терапевтическое на 85 койко-мест.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».