Мэр Нью-Йорка потроллил постпреда России в ООН 2 17.09.2021, 11:18

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Билл де Блазио

Билл де Блазио предложил Небензе сделать бесплатную прививку в его городе.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио едко ответил постоянному представителю России в ООН Василию Небензе, которого возмутило требование предъявлять подтверждение вакцинации от COVID-19 на входе в штаб-квартиру ООН.

Как сообщает Укринформ, Небензя направил письмо на имя новоизбранного главы Генассамблеи ООН Абдуллы Шахида, в оскорбительной форме обвинив его в превышении полномочий.

Небензя обвинил ООН в «дискриминации», «создании препятствий делегатам для входа в зал» и «нарушении Устава ООН».

При этом источник агентства в Секретариате ООН объяснил, что возмущение РФ обусловлено еще и тем, что не учитывается вакцинация российским препаратом Спутник V, который не получил одобрение Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Если российский посол против этого, то я за это (обязательную вакцинацию — ред.)», — сказал де Блазио.

При этом он саркастически заметил, что россияне ранее «сами обесценили себя, пытаясь сорвать выборы в США».

Поскольку возмущение российского дипломата было обусловлено, в том числе и тем, что Спутник V не признают в США, де Блазио отметил, что любой человек, привитый «неутвержденным» препаратом, может снова сделать бесплатно прививку в Нью-Йорке.

«Если их вакцина недостаточно хороша, они должны пойти и получить другую», — добавил мэр.Мэр Нью-Йорка потроллил постпреда России в ООН

Билл де Блазио предложил Небензе сделать бесплатную прививку в его городе.

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