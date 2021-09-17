Мэр Нью-Йорка потроллил постпреда России в ООН2
- 17.09.2021, 11:18
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Билл де Блазио предложил Небензе сделать бесплатную прививку в его городе.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио едко ответил постоянному представителю России в ООН Василию Небензе, которого возмутило требование предъявлять подтверждение вакцинации от COVID-19 на входе в штаб-квартиру ООН.
Как сообщает Укринформ, Небензя направил письмо на имя новоизбранного главы Генассамблеи ООН Абдуллы Шахида, в оскорбительной форме обвинив его в превышении полномочий.
Небензя обвинил ООН в «дискриминации», «создании препятствий делегатам для входа в зал» и «нарушении Устава ООН».
При этом источник агентства в Секретариате ООН объяснил, что возмущение РФ обусловлено еще и тем, что не учитывается вакцинация российским препаратом Спутник V, который не получил одобрение Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
«Если российский посол против этого, то я за это (обязательную вакцинацию — ред.)», — сказал де Блазио.
При этом он саркастически заметил, что россияне ранее «сами обесценили себя, пытаясь сорвать выборы в США».
Поскольку возмущение российского дипломата было обусловлено, в том числе и тем, что Спутник V не признают в США, де Блазио отметил, что любой человек, привитый «неутвержденным» препаратом, может снова сделать бесплатно прививку в Нью-Йорке.
«Если их вакцина недостаточно хороша, они должны пойти и получить другую», — добавил мэр.Мэр Нью-Йорка потроллил постпреда России в ООН
Билл де Блазио предложил Небензе сделать бесплатную прививку в его городе.