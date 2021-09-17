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США ввели санкции против Ирана, Китая и Кувейта

  • 17.09.2021, 18:07
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США ввели санкции против Ирана, Китая и Кувейта

Санкции введены за поддержку терроризма.

США внесли в санкционный список нескольких граждан Ирана, Кувейта, Ливана и Китая за поддержку террористов. Об этом сообщается в пресс-релизе американского Минфина.

Под «террористическими сетями» американское ведомство подразумевает такие организации, как Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные войска Ирана) и шиитскую группировку «Хезболла». Санкции введены в отношении шестерых иранцев, двоих ливанцев, двоих китайцев и четверых граждан Кувейта, связанных, по мнению Минфина, с этими организациями.

Лица, указанные в сообщении Минфина, попали под рестрикции за финансирование деятельности указанных организаций, а также за продажу им электроники, золота и помощь в обмене валюты. Санкции предусматривают заморозку финансовых активов в американских банках, а также запрет гражданам и компаниям США вести бизнес с людьми, попавшими под персональные ограничения.

4 сентября Минфин США уже наложил санкции на четверых граждан Ирана за связи с КСИР. По мнению ведомства, они участвовали в заговоре с целью похищения и вывоза из США американской журналистки иранского происхождения.

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