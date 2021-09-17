Вакцину от коронавируса AstraZeneca начали производить в России

Вакцину от коронавируса AstraZeneca начали производить в России6
- 17.09.2021, 20:54
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AstraZeneca — англо-шведская вакцина.
В Российской Федерации началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ее производят на мощностях фармацевтической компании "Р-Фарм".
Об этом сообщает ТАСС.
"В России уже производятся иностранные вакцины. На "Р-Фарм" (вакцина производства, - ред.) AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - заявил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.