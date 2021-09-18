В Беларуси начнут изымать доллары? 14 18.09.2021, 8:27

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Таракан сделал неадекватное заявление на саммите ШОС.

Таракан на саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал избавляться от доллара, сообщает lenta.ru.

Для Таракана вопрос долларовой зависимости является особенно критичным. Практически весь государственный долг Беларуси приходится на займы в иностранной валюте, при этом ее приток в страну остановился.

Два месяца назад вступил в силу апрельский указ Лукашенко, позволяющий Нацбанку вести конфискацию валюты и вводить различные валютные ограничения. На такие действия регулятор может пойти в случае «угрозы национальной безопасности».

Валютные доходы Беларуси могут резко сократиться в декабре, когда остановится экспорт калийных удобрений через Литву. К этому приведут американские санкции, делающие такой маршрут слишком опасным для партнеров белорусского поставщика.

Одновременно продолжают сокращаться валютные депозиты населения в белорусских банках. С начала года кредитные организации республики выдали со своих счетов 744,9 миллиона долларов, по состоянию на 1 сентября у них осталось 3,895 миллиарда долларов.

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