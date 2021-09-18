Талибы отменили Министерство по делам женщин и создали ведомство, ответственное за работу «полиции нравов» 3 18.09.2021, 11:07

На здании министерства уже висит табличка с новым названием.

В Афганистане теперь нет Министерства по делам женщин. Талибы приняли решение создать на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращения пороков, информирует BBC.

На здании министерства уже висит табличка с новым названием.

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/odVd4avdHx — Khalil Noori (@KhalilNoori) September 17, 2021

Стоит отметить, что во время предыдущего правления «Талибана» в Афганистане уже работало такое ведомство. Его основной задачей было введение строгих религиозных доктрин, касающихся исламского порядка. Также министерство выработало целый ряд ограничений, касающихся прежде всего женщин. Оно отвечало за работу «полиции нравов», которая следила за выполнением норм шариата. Все, кто нарушал правила, испытывали строгие наказания. Их пороли, били, им ампутировали конечности, или приговаривали к публичным казням.

15 августа талибы вошли в Кабул, и президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Перед этим в течение менее чем двух недель «Талибан» взял под контроль большую часть провинций Афганистана.

Талибы арестовали экс-президента Афганистана Хамида Карзая, который вел с ними переговоры о переходном правительстве, запретили музыку, запретили женщинам работать и даже показываться на улице без бурки и без сопровождения мужчины.

Оплотом сопротивления талибам снова стала провинция Панджшер на севере страны. Однако 4 сентября талибы захватили и эту провинцию.

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