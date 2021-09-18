Ученые назвали диету, которая на 16% снижает вероятность сердечного приступа 1 18.09.2021, 13:14

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Питание оказывает прямое влияние на продолжительность жизни человека.

Специалисты выяснили, чтобы дольше жить, следует исключить из своего рациона газировку, сахар, хлебобулочные изделия и придерживаться низкоуглеводной диеты не один день, а постоянно. Кроме того, ученые рекомендуют есть больше растительной пищи.

Как написал Express со ссылкой на главного исполнительного директора Британского института исследований старения доктора Эрика Вердина, питание оказывает прямое влияние на продолжительность жизни человека. Он же отметил, что слишком частое употребление хлеба, сладкой воды и соков, мороженого, круп, шоколада провоцирует ряд серьезных заболеваний, борьба с которыми отнимает у организма много сил.

Вердин подчеркнул, что если в рационе человека много углеводов, это ведет к повышенному уровню сахара в крови, увеличению веса, ухудшению метаболизма и повышенному риску сердечных заболеваний.

"При неразборчивой еде, помимо ожирения избыток инсулина также может привести к снижению чувствительности клеток к инсулину, высокому кровяному давлению, высокому холестерину, сердечным заболеваниям, метаболическому синдрому и даже раку", – предупредил эксперт.

Он рассказал, что в рамках исследования он вместе с коллегами проанализировали, как действует на организм низкоуглеводная диета. Выяснилось, что лишь при помощи исключения из рациона критических продуктов можно добиться снижения веса, уменьшить инсулиновую зависимость у диабетиков, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

"Как следствие – это увеличит жизнь человека" – сказал доктор.

Также он отметил, что благоприятно на организм в целом воздействует добавление в ежедневный рацион овощей.

"Люди, которые едят растительную пищу, имеют на 16 процентов меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы, инсульт, сердечная недостаточность", – подчеркнул Вердин.

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