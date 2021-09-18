Россияне увидели выгоду в санкциях против белорусских НПЗ 18.09.2021, 15:24

3,048

Таракан не сможет, как раньше, зарабатывать на переработке российской нефти.

В Москве публично высказывают «возмущение» санкциями в отношение белорсских предприятий, но непублично - радуются.

«Из-за санкций, принятых в отношении белорусских нефтеперерабатывающих заводов, Беларусь не может, как раньше, зарабатывать на переработке российской нефти. И интеграция, скорее всего, увеличит предложение нефтепродуктов на российском рынке», - прогнозируют российские эксперты.

Но в то же время уменьшение экспорта из Беларуси в Европу высвобождает объемы, которые могут заполнить российские компании. Поэтому в целом баланс должен сохраниться. А с учетом того, что экспортное направление для российских НПЗ выгодное (внутренний рынок, даже будучи временами премиальным, не способен потребить весь объем переработки отечественных предприятий), такой своп (белорусы продают на российский внутренний рынок, российские НПЗ – на экспорт) может оказаться даже выгодным.

«Сейчас задача состоит в том, чтобы выработать новый режим функционирования нефтегазовой отрасли Беларуси так, чтобы она не умерла. Но и «жировать» в таких условиях не получится», - полагают в России.

Логистика поставок нефти, если речь идет о транзите, вряд ли как-то изменится. В отношении нефти, поступающей для переработки на НПЗ, схема поставок уже меняется – российские компании не стремятся подставляться под риск санкций, поэтому в логистику встраиваются компании, не имеющие значимого «общения» с внешним миром.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».