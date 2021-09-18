Что почем на главной сельскохозяйственной ярмарке Минска? 18.09.2021, 18:42

4,620

Отличный вариант выгодно закупиться продуктами.

В эти выходные в Минске стартовали традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Теперь каждые выходные, вплоть до 14 ноября, минчане и гости столицы смогут купить овощи, фрукты и другие товары, выращенные или произведенные как на предприятиях, так и на частных подворьях. Несмотря на откровенно кошмарную погоду, субботним утром 18 сентября около «Чижовка-Арены» было довольно многолюдно, пишет журналист kp.by Ярослав Ляшевич.

«Авторские» колбасы и дешевая свинина

Несмотря на погоду, на площадку около «Чижовка-Арены» приехало немало торговцев со всей страны. Парковка, которую традиционно отдают под палатки, оказалась плотно заполнена, хотя несколько свободных мест наличествовало. Непосредственно ярмарку условно разделили на несколько секторов, в которых торгуют определенной продукцией. Ближе к ледовой арене расположились импровизированные мясные ряды. Здесь же замечаем солидные очереди. Да такие, что за спинами (и зонтами) покупателей решительно невозможно ничего разглядеть.

– Что дают? – интересуюсь у пожилой женщины.

– А свинину! Вы цены посмотрите: за первый сорт на кости просят всего 6,92 рубля. В магазине намного дороже…

И правда. Цены кажутся неплохими. За волковысскую свинину 2 категории (полутушную) просят всего 6,8 рубля. В ассортименте также немало других мясных продуктов. За мороженную полендвицу придется отдать 12,5. Тушка цыплят (также заморозка) обойдется всего в 4,7. А вот филе оценено во вполне магазинные 8,9 «зайчика».

Недалеко обнаруживаем лоток с колбасами из Дзержинского района.

– Нет, это не с одноименного комбината, – с ходу поясняет торговец. – Делает частник на своих мощностях. Народ, как правило, доволен. Есть постоянные покупатели.

Колбасы и другое мясо действительно смотрятся неплохо. Правда, цена, так скажем, несколько кусается – от 20 до 28 рублей в зависимости от позиции. В палатке по соседству цены схожие. Домашнюю колбасу можно купить за 22,9 «зайчика». Куры горячего копчения отдадут всего за 12,5. Захотелось сыровяленой корейки? Нет проблем: цена вопроса 18,9 рублей.

Что же до сала, то его ассортимент представлен сразу в нескольких точках. Стоимость соленого или копченого варьируется в пределах 15-18 рублей. Можно разжиться на ярмарке и рыбкой. Еще живую форель можно купить за 17 с небольшим рублей. Карась завесит на 3,8. Всеми любимый карп оценивают в среднем в 6,5. Немного дешевле толстолобик – около 4,5 рубля.

Помидоры по 50 копеек, перцы за 3 рубля, кабачки – всего за 1,5 рубля

Сердце же ярмарки отдали под овощи и фрукты. Сразу же ищем главный белорусский корнеплод: картофель. Вилка по цене составляет от 80 копеек (мелкий) до 1,2 рубля за среднюю и крупную. Некоторые даже предлагают доставку.

– Берите, молодой человек. Очень хорошая картошка, из Брестской области привезли. Подойдет и для варки, и для жарки. Можем даже доставить. Но от двух мешков хотя бы… Иначе невыгодно получается, – говорит один из продавцов.

Пока от такого предложения отказываемся и изучаем ассортимент дальше. Помидоры, в зависимости от состояния и сорта, можно найти даже по 50 копеек. Крупные малиновые томаты продают по 2,5-3,5 рубля. Огурцы (от 1 до 3 «зайчиков) также найдутся на любой вкус.

Репчатый лук и морковь продают, в среднем по 0,8-1,2 рубля. Свежая зелень (лук, петрушка, укроп) по рублю за 100 грамм. А вот базилик и салат торгуются по 1,5 за пучок. Еще одни спутники салата – сладкие перцы – представлены в диапазоне от 1,5 до 3,5 рублей. Кабачки и баклажаны стоят в среднем 1,5 и 2,5 рубля соответственно.

Хватает на ярмарке фруктов и других природных сладостей. Основную скрипку играют яблоки, арбузы и дыни. Первые можно найти и за рубль. Но в большинстве своем цена колеблется около 2-2,5 рублей. Арбузы готовы продать за рубль/килограмм. Дыни, в среднем, на 20 копеек дороже. Если постараться, найдете и сливы по вполне привлекательно цене: от 2 до 3 рублей.

Разносолы, сметана, маринованные грибы и даже одежда: что еще можно купить на ярмарке

Пусть и в небольших объемах, но мы обнаружили несколько точек, где продают квашеную капусту и другие подобные деликатесы.

– Без сахара, без уксуса. Берите на здоровье – чистые витамины! – бойко рассказывает о преимуществах квашеной капусты продавец.

Кило готовы отдать всего за 5 рублей. А маринованные грибочки (лисички и опята) точно пробьют брешь в семейном бюджете: меньше чем за 30 не найдете. Вероятно, поэтому продавец называет цену за 100 грамм, дабы не отпугивать потенциальных клиентов. Бочковые помидоры и огурцы вполне доступны – 6 и 7 рублей соответственно.

Лишь в двух местах обнаружился неплохой ассортимент «молочки». Килограмм сметаны обойдется в 8,8 рубля, творога – 5,5. Разнообразные сыры (даже с добавлением трюфеля!) оценивают от 10 до 25 «зайчиков» за килограмм.

Отдельный ряд организаторы ярмарки отвели под мед. На прилавках можно найти лесной, цветочный, вересковый и много других сортов. Перед покупкой продавцы настоятельно предлагают дегустацию.

– Из Шумилинского района привезли. Уже не первый год ездим, многие специально приходят к нам. Так сказать, полюбились покупателям. В этом году с погодой ужас, конечно. Вот, утепляемся, – показывает продавец на сапоги.

Мед на поверку оказывается очень вкусным. С литром пчелиного нектара продавцы готовы расстаться всего за 15 рублей. И эта цена средняя «по рынку»: в соседних точках можно найти экземпляры по 13-17 рублей.

При желании на ярмарке получится даже приодеться: сразу один ряд отдан под различные непродовольственные товары. Есть за чем приехать и садоводу. В обилии представлены различные саженцы, начиная от красной смородины, заканчивая можжевельником и небольшими туями. А если проголодались или замерзли, можно отведать традиционный шашлык свиной, а также выпить стаканчик кофе или глинтвейна.

Ярмарки работают по всей столице

Традиционно, импровизированные рынки организовали практически в каждом районе Минска. Так, например, в Московском районе определено два места под ярмарки. В Октябрьском прикупить овощей и фруктов получится в трех локациях. А вот в Советском районе определено только одно место – парк Дружбы народов.

Ярмарки будут проходить по субботам и воскресеньям вплоть до 14 ноября. Но не на всех локациях каждые выходные. Большинство ярмарок работают с 9:00 до 16:00.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».