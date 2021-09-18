На выборах в Госдуму РФ для хранения бюллетеней используют сейфы с секретом 3 18.09.2021, 21:15

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Фото: ТАСС

Предположительно, это позволяет манипулировать результатами выборов.

В различных регионах России для хранения бюллетеней на выборах в Госдуму РФ используются сейфы с секретами, позволяющие, по мнению наблюдателей, совершать нарушения членам избирательных комиссий. Так, кандидат от "Партии Роста" Дмитрий Кондратенко обнаружил в субботу, 18 сентября, на избирательных участках в Подмосковье сейфы, оборудованные еще одной, неопломбированной дверцей с задней стороны, пишет dw.com.

По словам Кондратенко, такие сейфы установлены по всей Московской области, а The Insider отмечает, что их обнаружили и в других регионах. Портал Sota.Vision напоминает, что после закрытия избирательных участков на ночь чиновники опечатывают сейфы только спереди. Соответственно, используя заднюю дверцу, члены УИК могут получить доступ к заполненным бюллетеням и другим документам.

Второй дверцей набор секретов не ограничился. В Калмыкии наблюдатели сообщили, что с обратной стороны железного ящика для хранения сейф-пакетов просто полностью сняли стенку. Она находилась внутри сейфа в разобранном виде. А в Волгоградской области наблюдатели заметили еще одну лазейку: у такого же сейфа можно без труда снять дно.

Наблюдатели и ЦИК говорят о нарушениях на выборах

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу РФ. Наблюдатели вновь фиксируют массовые нарушения процедуры и выборного законодательства. Причем факты нарушений подтверждают как в общероссийском общественном движении в защиту прав избирателей "Голос", ведущем собственную "Хронику единого дня голосования", так и в Центризбиркоме России.

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